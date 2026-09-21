Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 mới nhất: Man City độc chiếm ngôi đầu, MU đứng thứ 12

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 mới nhất

Vòng 5 chứng kiến bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đua ở nhóm đầu khi Arsenal nhận thất bại 0-3 trước Brighton, còn Manchester City đánh bại Sunderland 5-3. Kết quả này giúp đội bóng thành Manchester tạo khoảng cách 3 điểm với nhà đương kim vô địch trước khi Ngoại hạng Anh bước vào quãng nghỉ quốc tế.

Bảng xếp hạng cập nhật sau khi vòng 5 khép lại ngày 20/9/2026.

Man City có 15 điểm và tạo khoảng cách với Arsenal

Điểm đáng chú ý nhất trên bảng xếp hạng lúc này là Manchester City đã tách khỏi Arsenal sau bốn vòng đầu hai đội liên tục cạnh tranh sát nhau.

Man City đang có 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận, trở thành đội duy nhất của Ngoại hạng Anh mùa này chưa đánh rơi điểm nào. Đội bóng của HLV Enzo Maresca đã ghi 13 bàn và để thủng lưới 5 lần, sở hữu hiệu số +8.

Chiến thắng 5-3 trước Sunderland ở vòng 5 giúp Man City tận dụng tối đa cú sẩy chân của Arsenal. Antoine Semenyo lập cú đúp, còn Erling Haaland cũng ghi tên lên bảng tỷ số để đội chủ sân Etihad hoàn tất trận thắng thứ năm liên tiếp.

Khoảng cách giữa hai đội đầu bảng hiện là 3 điểm. Đây chưa phải cách biệt lớn khi mùa giải mới chỉ trải qua năm vòng, nhưng Man City đã có lợi thế rõ ràng đầu tiên trong cuộc đua.

Arsenal mất ngôi đầu sau thất bại trước Brighton

Arsenal bước vào vòng 5 với thành tích toàn thắng nhưng chuỗi khởi đầu hoàn hảo đã dừng lại trên sân của Brighton.

Đội đương kim vô địch để thua tới 0-3, qua đó giữ nguyên 12 điểm sau 5 trận và tụt xuống vị trí thứ hai. Hiệu số của Arsenal cũng giảm còn +4 sau khi phải nhận ba bàn thua.

Quan trọng hơn, thất bại này tạo cơ hội để Man City vượt lên. Từ thế cân bằng điểm số trước vòng đấu, Arsenal hiện đã kém đối thủ trực tiếp 3 điểm.

Phía sau Arsenal, Brighton cũng đang áp sát với 10 điểm. Khoảng cách giữa vị trí thứ hai và thứ ba vì vậy chỉ còn 2 điểm.

Brighton vươn lên thứ ba, nhóm 9 điểm chen chúc phía sau

Chiến thắng 3-0 trước Arsenal không chỉ tạo ra bất ngờ lớn của vòng đấu mà còn giúp Brighton leo lên vị trí thứ ba với 10 điểm.

Brighton hiện đã ghi 16 bàn sau 5 trận, nhiều nhất giải ở thời điểm vòng 5 khép lại. Đội bóng này thắng 3, hòa 1 và mới thua 1 trận, sở hữu hiệu số +11.

Ngay phía sau là Brentford với 9 điểm. Brentford cũng gây chú ý ở vòng này khi đánh bại Chelsea 3-0 để giữ thành tích bất bại sau năm trận.

Leeds United, Liverpool và Everton cùng có 9 điểm, khiến khoảng cách từ vị trí thứ tư đến thứ bảy gần như không tồn tại về mặt điểm số.

Liverpool đã cải thiện vị trí nhờ chiến thắng 1-0 trên sân Bournemouth. Alexander Isak ghi bàn trong hiệp hai để giúp đội bóng vùng Merseyside có chiến thắng thứ hai tại Ngoại hạng Anh mùa này và vươn lên thứ sáu.

MU đứng thứ 12 với 5 điểm sau 5 vòng

Manchester United vẫn chưa thể tạo ra bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng.

Sau bốn vòng đầu chỉ có 4 điểm, MU tiếp tục đánh rơi điểm khi hòa Fulham 1-1 ở vòng 5. Matheus Cunha ghi bàn ở phút 89 để giúp đội bóng thành Manchester tránh một thất bại tại Craven Cottage.

Một điểm có được đưa MU lên 5 điểm sau 5 trận, với thành tích 1 thắng, 2 hòa và 2 thua. Quỷ đỏ hiện đứng thứ 12, ghi 8 bàn và cũng đã để thủng lưới 8 lần.

So với Man City, MU đang kém tới 10 điểm chỉ sau năm vòng. Khoảng cách với Arsenal là 7 điểm, còn vị trí thứ tư của Brentford đang nhiều hơn MU 4 điểm.

Tuy nhiên, khoảng cách ở khu vực giữa bảng chưa quá lớn. MU chỉ kém Chelsea ở vị trí thứ 10 hai điểm và kém nhóm có 8 điểm ba điểm, vì vậy thứ hạng vẫn có thể thay đổi nhanh khi giải đấu trở lại.

Chelsea tụt xuống thứ 10 sau trận thua Brentford

Chelsea cũng là một trong những đội mất vị trí đáng kể ở vòng 5.

Thất bại 0-3 trước Brentford khiến Chelsea dừng lại ở 7 điểm, với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Hiệu số của đội bóng London hiện xuống -2 sau khi đã nhận 12 bàn thua.

Chelsea vì thế chỉ đứng thứ 10, phía sau cả Hull City và Newcastle.

Khoảng cách giữa Chelsea với đội đầu bảng Man City đã lên tới 8 điểm, còn với vị trí thứ tư là 2 điểm.

Tottenham rơi xuống cuối bảng Ngoại hạng Anh

Cục diện ở cuối bảng cũng có thay đổi lớn sau vòng 5.

Tottenham tiếp tục khởi đầu khó khăn khi thất bại 2-3 trước Aston Villa. Sau năm vòng, Spurs chưa giành được chiến thắng nào, chỉ có 2 điểm từ hai trận hòa và ba trận thua.

Tottenham hiện đứng cuối bảng do có hiệu số -6, thấp hơn Fulham dù hai đội cùng sở hữu 2 điểm.

Fulham đứng thứ 19 sau trận hòa MU, còn Coventry City có chiến thắng đầu tiên của mùa giải khi vượt qua Nottingham Forest 1-0. Ba điểm này giúp Coventry vươn lên vị trí thứ 18 và đẩy Tottenham xuống cuối bảng.

Bournemouth hiện đứng thứ 17 với 3 điểm và đang nằm ngay phía trên nhóm xuống hạng.

Ngoại hạng Anh tạm nghỉ, vòng 6 trở lại từ ngày 10/10

Sau vòng 5, Ngoại hạng Anh bước vào quãng nghỉ quốc tế kéo dài. Theo lịch của ban tổ chức, giải tạm dừng sau các trận ngày 20/9 và sẽ trở lại với vòng 6 từ ngày 10/10/2026.

Man City vì vậy sẽ bước vào quãng nghỉ với ngôi đầu cùng thành tích toàn thắng. Arsenal đứng thứ hai và phải tìm cách phản ứng sau thất bại đầu tiên, còn MU cần cải thiện nhanh nếu không muốn khoảng cách với nhóm đầu tiếp tục bị kéo giãn.

Sau năm vòng, bảng xếp hạng mới chỉ bắt đầu phân hóa nhưng Man City đã là đội duy nhất giành trọn 15 điểm. Ở phía còn lại, Manchester United, Chelsea và Tottenham đều đang đứng ở những vị trí thấp hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu.