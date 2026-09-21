Bóng chuyền Việt Nam bị đổi lịch thi đấu tại ASIAD 20 vì lý do hy hữu

Sáng 21/9, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp sự cố ngoài chuyên môn ngay trước trận đấu với Indonesia tại vòng phân hạng 5-8 môn bóng chuyền nữ ASIAD 20.

Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 13h ngày 21/9 theo giờ Nhật Bản (11h tại Việt Nam).

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị đổi lịch thi đấu tại ASIAD 20.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải di chuyển tới một nhà thi đấu khác so với những trận trước. Địa điểm lưu trú của đội cách nhà thi đấu Okazaki Chuo Sogo khoảng 50-70km và dự kiến sẽ mất khoảng 1 giờ di chuyển.

Vì quãng đường khá xa, ban huấn luyện đã chuẩn bị kế hoạch lên đường từ sớm để các VĐV có đủ thời gian đăng ký thi đấu, làm quen sân và khởi động.

Theo lịch, tuyển nữ Việt Nam dự kiến lên xe lúc 10h10 (giờ Nhật Bản). Tuy nhiên, đến hơn 11h, phương tiện do ban tổ chức bố trí vẫn chưa xuất hiện.

Sự chậm trễ khiến toàn đội rơi vào tình huống bị động khi thời gian bắt đầu trận đấu ngày càng đến gần.

Ban tổ chức sau đó giải thích xe đến muộn do tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, việc phương tiện xuất hiện trễ hơn lịch trình đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chuẩn bị của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Chia sẻ về sự cố, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: "Chúng tôi đã sẵn sàng để di chuyển theo lịch, nhưng lại không có xe chở đi. Đến khi xe xuất hiện thì đã trễ tới 1 tiếng 15 phút".

Trong điều kiện thông thường, các đội bóng chuyền cần có mặt tại nhà thi đấu đủ sớm để hoàn thành các thủ tục trước trận, thay trang phục, khởi động cũng như giúp VĐV thích nghi với không gian thi đấu.

Do đó, việc xe đến muộn hơn một giờ khiến kế hoạch ban đầu của tuyển Việt Nam không thể thực hiện như dự kiến.

Sau khi xem xét tình hình, giờ thi đấu của trận Việt Nam gặp Indonesia được điều chỉnh lùi lại 30 phút.

Việc thay đổi lịch ngay trước giờ ra sân là tình huống khá hy hữu, đặc biệt ở một sân chơi lớn như ASIAD. Tuy vậy, Thanh Thúy cùng các đồng đội vẫn phải nhanh chóng thích nghi để tập trung cho mục tiêu chuyên môn.

Đây cũng không phải lần đầu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp vấn đề liên quan đến việc di chuyển tại ASIAD 20. Trước đó, đội từng gặp một số trục trặc sau khi đặt chân tới Nhật Bản và phần nào ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị.

Tại vòng bảng ASIAD 20, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành 2 chiến thắng và nhận 1 thất bại, qua đó giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, ở vòng tứ kết, tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ rất mạnh là Trung Quốc và không thể tạo ra bất ngờ. Thất bại này khiến Thanh Thúy cùng các đồng đội phải chuyển sang thi đấu vòng phân hạng 5-8.

Kết quả đó cũng khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu ban đầu là cạnh tranh một vị trí trong top 4.

Sau khi dừng bước ở tứ kết, thứ hạng cao nhất tuyển Việt Nam có thể hướng tới tại giải năm nay chỉ còn vị trí thứ 5. Muốn làm được điều đó, nhiệm vụ đầu tiên của Thanh Thúy cùng các đồng đội là vượt qua Indonesia.

Nếu vượt qua Indonesia, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội giành chiến thắng trong cặp Kazakhstan và Đài Bắc Trung Hoa để tranh hạng 5 chung cuộc.

Ngược lại, nếu để thua Indonesia, đội sẽ phải gặp đội thua của cặp Kazakhstan và Đài Bắc Trung Hoa trong trận tranh hạng 7.