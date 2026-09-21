Bị loại khỏi Cúp Quốc gia, HLV Hoàng Anh Gia Lai nói gì?

HLV Quang Trãi thất vọng khi Hoàng Anh Gia Lai sớm dừng bước ở Cúp Quốc gia.

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ để thua 3-2 trước Hưng Yên FC ngay trên sân nhà qua đó sớm làm khán giả của Cúp Quốc gia 2026.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Quang Trãi của Hoàng Anh Gia Lai không giấu được nỗi thất vọng: "Bản thân tôi cảm thấy rất thất vọng với cái kết quả thua như thế này. Chúng tôi đang gặp khó khăn ở V.League. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng đi xa hơn ở Cúp Quốc gia. Nhưng hôm nay các cầu thủ đội của Hưng Yên FC đã thi đấu rất tốt, xin chúc mừng họ”.

HLV Lê Quang Trãi nói tiếp: "Cầu thủ chúng tôi để cho họ khai thác trong 3 tình huống chuyển đổi. Tôi cho rằng cầu thủ tương đối ngây thơ trong những tình huống như thế. Nếu chúng tôi không mắc sai sót, tôi nghĩ là trận đấu có khả năng đi đến loạt đá penalty. Hiện tại tôi sẽ làm việc với cầu thủ, làm sao để cho họ có được cảm giác tự tin hơn".

Bên cạnh vấn đề tâm lý, HLV Quang Trãi cũng thừa nhận thực trạng hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai đang gặp khủng hoảng sau sự ra đi của các trụ cột như Đinh Quang Kiệt và Jairo.

Theo ông Lê Quang Trãi, một đội bóng muốn xây dựng nền tảng bền vững và hướng tới thành tích cao thì điều cốt lõi là duy trì sự ổn định ở tuyến phòng ngự.

Dù việc để Đinh Quang Kiệt ra đi là quyết định khách quan nhằm giúp cầu thủ này có cơ hội phát triển ở môi trường đỉnh cao theo đúng định hướng của học viện, nhưng hệ quả để lại cho hệ thống phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai là rất lớn.