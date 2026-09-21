Barcelona muốn tổ chức lễ tri ân Messi tại Camp Nou khi sân vận động hoàn thành

Trong cuộc họp với các thành viên Barcelona ngày 19/9, Joan Laporta dành thời gian nhắc đến Lionel Messi và kế hoạch tổ chức một sự kiện đặc biệt để tôn vinh những đóng góp của cựu đội trưởng đối với đội bóng. "Tôi ổn, thậm chí còn tốt hơn bao giờ hết. Tôi rất vui khi được chủ trì một buổi họp mà ở đó tôi thấy được tinh thần trách nhiệm tuyệt vời", Laporta phát biểu trước khi đề cập đến Messi.

Theo chủ tịch Barcelona, câu lạc bộ đã trao đổi với Messi về ý tưởng tổ chức một buổi lễ tri ân khi sân Camp Nou hoàn thành quá trình cải tạo. Laporta nhấn mạnh quyết định cuối cùng vẫn thuộc về tiền đạo người Argentina. "Chúng tôi đã nói với Messi rằng chúng tôi muốn tổ chức một buổi lễ tri ân khi sân vận động hoàn thành. Chúng tôi sẽ làm điều đó nếu cậu ấy muốn", Laporta chia sẻ.

Chủ tịch Joan Laporta muốn tổ chức lễ tri ân Lionel Messi tại Camp Nou

Barcelona muốn sự kiện này trở thành dịp để người hâm mộ trực tiếp dành sự tôn vinh cho Messi, người gắn bó với đội bóng trong phần lớn sự nghiệp và trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất lịch sử CLB. Chủ tịch Laporta cũng bày tỏ mong muốn sớm gặp lại cựu tiền đạo Barcelona.

"Tôi rất vui khi được vinh danh cậu ấy. Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại cậu ấy", người đứng đầu Barcelona nói. Bên cạnh kế hoạch tri ân, Laporta cũng nhắc lại khả năng Messi từng có thể tiếp tục khoác áo Barcelona thêm một mùa giải. Dẫu vậy, kịch bản đó cuối cùng cũng không thể xảy ra.

"Đã có cơ hội để cậu ấy chơi thêm một mùa giải với chúng tôi. Điều đó đã không xảy ra vì cậu ấy đưa ra một quyết định khác", Laporta cho biết. Messi rời Barcelona vào tháng 8/2021 sau khi hai bên không thể tiếp tục hợp tác. Kể từ đó, ngôi sao người Argentina chưa có một trận đấu chính thức nào trở lại sân Camp Nou trong màu áo đội bóng xứ Catalonia. Vì vậy, kế hoạch tổ chức lễ tri ân tại sân vận động mới có thể trở thành dịp để Barcelona và người hâm mộ khép lại câu chuyện chia tay theo cách đặc biệt hơn.

Messi là một trong những biểu tượng lớn nhất của Barcelona

Vị chủ tịch người Tây Ban Nha cũng dành những lời chia sẻ tới Jorge Messi, cha và người đại diện của Lionel Messi, sau khi ông qua đời ngày 8/8 tại Rosario, Argentina, ở tuổi 68. "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất và những kỷ niệm đẹp nhất về cha của cậu ấy, một người phi thường", Laporta nói.

Jorge Messi có vai trò quan trọng trong hành trình đưa con trai đến Barcelona khi còn nhỏ. Ông cùng Messi chuyển tới Tây Ban Nha để cầu thủ này gia nhập La Masia, sau đó đồng hành trong nhiều cuộc đàm phán quan trọng giữa gia đình Messi và Barcelona.

Về kế hoạch tổ chức lễ tri ân, Barcelona hướng tới một sự kiện có quy mô lớn tại Camp Nou sau khi sân vận động hoàn thành. Laporta thậm chí hình dung về viễn cảnh gần 105.000 khán giả có mặt để chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt dành cho Messi.

Laporta hướng tới lễ tri ân Messi trước gần 105.000 khán giả

"Chúng ta có thể tổ chức một buổi lễ tri ân với gần 105.000 khán giả", Laporta nói. Nếu kế hoạch được Messi chấp thuận, sự kiện này sẽ đánh dấu lần trở lại Camp Nou đáng chú ý của anh kể từ khi chia tay Barcelona. Với Laporta, đây cũng là cơ hội để CLB dành sự tôn vinh cho cầu thủ sở hữu số danh hiệu nhiều nhất trong lịch sử đội bóng trước sự chứng kiến của đôn