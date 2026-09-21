Trước thềm FIFA ASEAN Cup, Đình Bắc gây tranh cãi về phản ứng khi bị đối thủ phạm lỗi

Pha va chạm khiến một cầu thủ nhận thẻ đỏ, Đình Bắc bị thẻ vàng

Trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Thành phố Đồng Nai tại trận đấu sớm vòng 3 LPBank V.League 1 2026/27, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của CLB Công an Hà Nội có tình huống tranh chấp với hậu vệ Lê Văn Sơn của CLB thành phố Đồng Nai. Pha bóng diễn ra quyết liệt, sau đó hai cầu thủ xảy ra va chạm và xô xát.

Cụ thể, hậu vệ Lê Văn Sơn có hành động vung cùi chỏ vào vùng cổ của Đình Bắc. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đối với hậu vệ đội chủ nhà. Đáng chú ý, tiền đạo của CLB Công an Hà Nội cũng phải nhận thẻ vàng trong tình huống này.

Việc Đình Bắc bị cảnh cáo khiến pha bóng được chú ý hơn, bởi anh vừa là cầu thủ bị đối phương tác động, lại vừa bị trọng tài xử phạt.

Pha phạm lỗi gây tranh cãi tại trận đấu sớm vòng 3 LPBank V.League 1 2026/27 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Thành phố Đồng Nai. (Video: FPT Play)

Vì sao Đình Bắc cũng nhận thẻ vàng?

Đáng chú ý, trước khi xảy ra xô xát, Đình Bắc đã có những pha tranh chấp quyết liệt, không chỉ với Lê Văn Sơn mà cả với Huỳnh Tấn Sinh - cầu thủ của CLB Thành phố Đồng Nai. Một số bình luận từ người hâm mộ cho rằng, đối thủ đã có những pha vào bóng nguy hiểm với tiền đạo trẻ của CLB Công an Hà Nội, tuy nhiên Đình Bắc cũng "không vừa" khi có động thái "bẫy" đối thủ phạm lỗi, do đó trọng tài cũng đã rút thẻ vàng với Đình Bắc.

Dù vậy, việc Đình Bắc nhận thẻ vàng không đồng nghĩa với việc có thể kết luận anh cố tình khiêu khích đối thủ hay chủ động khiến Văn Sơn phải nhận thẻ đỏ.

Tình huống cầu thủ Huỳnh Tấn Sinh liên tục đá vào chân Đình Bắc. (Ảnh chụp màn hình)

Sau tình huống này, CLB Thành phố Đồng Nai phải thi đấu thiếu người. CLB Công an Hà Nội tận dụng lợi thế để giành chiến thắng 3-0, với cả 3 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2.

Cầu thủ Đình Bắc liên tục bị phạm lỗi trong trận đấu. (Ảnh: CLB Công an Hà Nội)

Sau khi CLB Công an Hà Nội trở về Hà Nội từ Đồng Nai, 7 tuyển thủ của CLB có tên trong danh sách triệu tập FIFA ASEAN Cup 2026 bao gồm: Nguyễn Đình Bắc, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Lê Văn Đô - sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam vào ngày 22/9 để chuẩn bị sang Indonesia thi đấu trận đầu tiên vào ngày 26/9.