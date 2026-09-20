Nhận định trận đấu Man City vs Sunderland, 20h00 ngày 20.9: Bắt nạt 'Mèo đen'

Phong độ Man City vs Sunderland

Trước lượt trận muộn tối 20.9 (giờ Hà Nội), Man City đón tin rất vui từ sân Amex. Arsenal bất ngờ thảm bại 0-3 dưới tay chủ nhà Brighton. Kết quả đó giúp thầy trò HLV Enzo Maresca chẳng tốn một giọt mồ hôi nào cũng trở lại đỉnh bảng, nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

Tất nhiên, cũng bởi món quà sớm, Man City sẽ giảm tải ít nhiều áp lực và thêm phần tự tin trước cuộc đón tiếp đối thủ khó chịu Sunderland. Mục tiêu của đội chủ sân Eithad đương nhiên phải là 3 điểm, qua đó vươn lên độc chiếm ngôi đầu Premier League.

Phong độ hiện tại của Man City rất ổn định. 6 lần ra sân gần đây trên mọi đấu trường, "The Citizens" đều toàn thắng. Đáng chú ý, lối chơi của đại gia thành Manchester đã trở nên cân bằng và chắc chắn hơn.

Thống kê cả 4 lần ra sân gần đây giữ sạch lưới là minh chứng rõ rệt nhất cho thấy chiến thuật tân HLV Maresca áp dụng đã bắt đầu thấm nhuần và triển khai hiệu quả. Trên hàng công, Erling Haaland và các vệ tinh vẫn duy trì mối đe dọa thường trực lên cầu môn đối diện.

Sau gần 1 thập kỷ vắng bóng, Sunderland giành vé lên chơi tại Ngoại hạng Anh ở đầu mùa giải năm ngoái. Nhưng thay vì dáng vẻ bỡ ngỡ của một tân binh, đội chủ sân Ánh Sáng lập tức gây ấn tượng nhờ kế hoạch mua sắm táo bạo.

Thành tích cán đích hạng 7 đủ giúp Man City nắm trong tay một suất dự Europa League. Trở lại cúp châu Âu sau 53 năm, "Mèo đen" lập tức ghi chiến công bằng màn hạ gục AZ Alkmaar hồi giữa tuần. Trước đó, đội bóng vùng Đông bắc cũng vượt qua Hull City với tỷ số tương tự để tiến bước vào vòng 4 cúp Liên đoàn.

Nhưng do chiều sâu lực lượng hạn chế, việc phải phân tán nguồn lực cho cả trận đấu vào giữa tuần khiến chặng đường phía trước chờ đợi thầy trò HLV Regis Le Bris hứa hẹn còn nhiều chông gai.

Trong quá khứ, từng không ít gương mặt rơi vào vòng xoáy sa sút tại đấu trường quốc nội do phải dàn quân chinh chiến cả ở sân chơi châu lục. Trường hợp của Tottenham hay Crystal Palace ở 2 mùa giải gần nhất là ví dụ điển hình.

Dẫu vậy, nếu có thể nâng cúp châu Âu, đồng thời rơi xuống nhóm cuối bảng nhưng không rớt hạng, Sunderland chắc chắn vẫn rất sẵn lòng. Song đó là kịch bản không dễ tái hiện.

Thầy trò HLV Le Bris cần phải thực tế và dành sự ưu tiên hàng đầu cho nhiệm vụ trụ hạng. Hiện tại, Sunderland mới có trong tay 4 điểm từ thành tích 1 thắng, 1 hòa và 2 bại. Cuối tuần này, khả năng cải thiện thứ hạng của "Mèo đen" không được đánh giá cao.

Trong 9 lần chạm trán Man City gần đây, đội khách đã thua tới 8 và chỉ hòa 1.

Thông tin lực lượng Man City vs Sunderland

Man City: Phil Foden vắng mặt vì án treo giò.

Sunderland: Habib Diarra, Romaine Mundle và Reinildo Mandava vắng mặt vì nhiều lý do.

Đội hình dự kiến Man City vs Sunderland

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Semenyo; Haaland

Sunderland: Roefs; Mukiele, Danso, Ballard, Methalie; Xhaka, Sadiki; Meunier, Le Fee, Angulo; Brobbey

Dự đoán: 2-0