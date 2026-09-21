Tuyển Việt Nam mất trung vệ quan trọng trước FIFA ASEAN Cup

Thành Chung có tên trong danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 vừa được HLV Kim Sang Sik công bố. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc buộc phải có sự thay đổi về nhân sự vào phút chót, khi trung vệ Hà Nội FC chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Việc mất Thành Chung là một tổn thất lớn với tuyển Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2026, cầu thủ quê Tuyên Quang luôn là lựa chọn số 1 của HLV Kim Sang Sik ở vị trí trung vệ. Sự chắc chắn của anh góp công không nhỏ giúp "Những chiến binh sao vàng" bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Thành Chung lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Để tăng cường lực lượng cho đội tuyển, HLV Kim Sang Sik triệu tập tiền vệ Ngô Đăng Khoa của CA TPHCM. Cầu thủ sinh năm 2006 từng được gọi lên tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN 2026 nhưng phải chia tay vì chấn thương.

Việc triệu tập Ngô Đăng Khoa giúp HLV Kim Sang Sik có thêm một lựa chọn trước khi đội tuyển lên đường sang Indonesia, đồng thời mang đến cho tiền vệ Việt kiều cơ hội lần đầu ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 22/9 và di chuyển sang Indonesia vào sáng ngày 23/9. Đình Bắc và các đồng đội có trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines vào ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung, sau đó lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.