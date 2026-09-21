ASIAD 2026: Việt Nam kỳ vọng dấu ấn từ bơi, bắn súng và wushu

Xạ thủ Việt Nam thi đấu nội dung 10m súng trường hơi nữ tại ASIAD 20. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên giành 2 huy chương Đồng, đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ hai tại ASIAD 2026 với lịch trình dày đặc ở nhiều môn.

Ngày 21/9, các vận động viên Việt Nam tranh tài ở môn bơi, bắn súng, wushu, karate, boxing, thể dục dụng cụ, bóng chuyền và bóng đá nữ, trong đó bơi, bắn súng và wushu là những môn được kỳ vọng tạo thêm dấu ấn.

Bơi là một trong những môn thu hút sự chú ý của thể thao Việt Nam trong ngày 21/9. Phạm Thanh Bảo thi vòng loại 100m ếch nam lúc 8h34, Võ Thị Mỹ Tiên tranh tài ở 200m hỗn hợp nữ lúc 8h46. Đội tiếp sức 4x200m tự do nam gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc cũng sẽ tranh tài.

Nếu vượt qua vòng loại, các nội dung trên lần lượt bước vào chung kết lúc 15h42, 15h58 và 16h23 chiều cùng ngày. Sự góp mặt của Nguyễn Huy Hoàng cùng các đồng đội khiến nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam trở thành một trong những cuộc đua đáng chờ đợi.

Cũng trong sáng 21/9, ba xạ thủ Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang bước vào vòng loại súng trường cá nhân nam. Các xạ thủ sẽ cạnh tranh suất vào chung kết diễn ra lúc 10h30. Đây là một trong những nội dung có thể mang đến cơ hội tranh chấp huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.

Wushu có lịch thi đấu trải dài trong ngày 21/9, từ trường quyền đến các trận đối kháng với sự góp mặt của các võ sỹ Nguyễn Thị Hiền (chung kết trường quyền nữ), Nguyễn Trọng Lâm (thái cực quyền nam và thái cực kiếm nam).

Trong buổi chiều, các võ sỹ tán thủ lần lượt xuất trận ở vòng loại đối kháng, với Nguyễn Thị Thu Thủy (thi hạng 60kg nữ); Đinh Văn Tâm (hạng 56kg nam); Hứa Văn Đoàn (hạng 60kg nam) và Nguyễn Khắc Kiên (hạng 65kg nam).

Sau tấm huy chương đồng của Bùi Ngọc Nhi ở nội dung kata cá nhân nữ ngày 20/9, karate Việt Nam tiếp tục tranh tài với nhiều nội dung trong ngày thứ hai. Phạm Minh Đức sẽ thi vòng loại kata cá nhân nam, trong khi Khuất Hải Nam gặp võ sỹ Nhật Bản ở vòng loại kumite nam hạng 67kg, còn Nguyễn Thị Diệu Ly đối đầu võ sỹ Trung Quốc tại tứ kết kumite nữ hạng 68kg.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Indonesia lúc 11h00 trong trận phân hạng 5-8. Hai đội cùng bước vào nhánh phân hạng sau khi thất bại tại tứ kết, Việt Nam thua Trung Quốc 0-3 còn Indonesia thua Thái Lan. Đây cũng là màn tái đấu đáng chú ý sau khi Indonesia từng ngược dòng thắng Việt Nam 3-2 tại SEA V Cup 2026, dù bị dẫn trước 2-0.

Ở nội dung bóng chuyền bãi biển nam, các vận động viên Việt Nam lần lượt gặp Trung Quốc lúc 9h00 và Indonesia lúc 11h00.

Ở môn boxing, Nguyễn Đức Ngọc sẽ thi vòng loại hạng 70kg nam, trong khi các nội dung nam môn thể dục dụng cụ cũng bắt đầu ngay từ sáng.

Tâm điểm của ngày thi đấu 21/9 còn là cuộc đối đầu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Thái Lan tại lượt trận cuối bảng E.

Trước trận đấu, Việt Nam lần lượt thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 và Nhật Bản 0-8, trong khi Thái Lan thua Nhật Bản 0-8 và Đài Bắc Trung Hoa 0-1.

Cùng khung giờ này, Nhật Bản gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu còn lại. Kết quả hai trận sẽ quyết định các đội giành quyền vào tứ kết./.