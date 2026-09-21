Hulk gây chú ý.

Ở trận đại chiến của bóng đá Brazil, Hulk sắm vai người hùng với cú đúp bàn thắng, trực tiếp mang về 3 điểm cho Fluminense. Sau 8 trận, cựu sao Porto ghi 6 bàn và có 3 kiến tạo, trở thành một trong những chân sút nổi bật của CLB ở tuổi 40.

Tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn trên sân cỏ, vấn đề thể trạng của Hulk cũng thu hút sự quan tâm. Theo chia sẻ của chân sút này sau tiếng còi mãn cuộc, anh đã cảm thấy không ổn trong thời gian thi đấu. Ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, tiền đạo người Brazil bị bắt gặp nôn ói ngay trên đường biên và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

Báo chí Brazil cho biết Hulk phải sử dụng thuốc chống buồn nôn trước khi tiếp tục thi đấu.

“Những ngày qua thực sự không dễ dàng với tôi. Không ai biết chúng tôi phải đối mặt với cuộc chiến tinh thần như thế nào”, Hulk chia sẻ sau trận.

Chân sút 40 tuổi không tiết lộ cụ thể vấn đề mà anh đang gặp phải. Hulk cho biết bản thân đã trải qua những ngày khó khăn và mất ngủ, đồng thời tìm đến việc cầu nguyện để giữ sự bình an. Hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy anh đang gặp vấn đề tâm lý cụ thể.

Sau chiến thắng trước Corinthians, Hulk vẫn thoải mái ăn mừng cùng Thiago Silva và các đồng đội. Tiền đạo người Brazil không để lộ dấu hiệu tâm lý bất ổn nào. Ở tuổi 40, Hulk vẫn cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc khi ra sân thường xuyên cho Fluminense. Tính từ đầu mùa, anh thi đấu 21 trận, ghi 7 bàn và có 4 kiến tạo cho đội nhà.

Khi còn thi đấu tại châu Âu cho Porto và Zenit, Hulk sở hữu khả năng ghi bàn ấn tượng với những cú sút xa uy lực. Anh ghi tổng cộng 77 bàn cho Porto và Zenit trong sự nghiệp. Khi chuyển sang Trung Quốc khoác áo Shanghai Port, Hulk cũng có số bàn thắng tương tự.

Khoảnh khắc hy hữu tại giải trẻ Brazil Sáng 26/7, đàn ong tràn vào sân khiến trận chung kết giải U20 Brazil giữa Bahia và Fluminense phải tạm dừng.