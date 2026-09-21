Đội tuyển Việt Nam chốt nhân sự tham dự FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam có sự điều chỉnh về lực lượng ngay trước ngày hội quân chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Thành Chung là một trong những cầu thủ thường xuyên góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam thời gian qua. Trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC vừa cùng đội tuyển hoàn thành hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Championship 2026. Tuy nhiên, chấn thương cũ chưa hồi phục hoàn toàn khiến anh không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngô Đăng Khoa được HLV Kim Sang-sik triệu tập bổ sung, thay thế trung vệ Nguyễn Thành Chung (Ảnh: VFF).

Sự vắng mặt của Thành Chung khiến HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh thời gian chuẩn bị cho giải không còn nhiều. Ban huấn luyện quyết định trao cơ hội cho Ngô Đăng Khoa, tiền vệ sinh năm 2006.

Đăng Khoa không phải gương mặt xa lạ với đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ trẻ này từng được triệu tập trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Championship 2026. Tuy nhiên, chấn thương khiến anh bỏ lỡ cơ hội tham dự giải đấu khi đó.

Lần trở lại này mang đến cơ hội để Đăng Khoa tiếp tục tập luyện cùng các đàn anh và cạnh tranh vị trí trong đội hình của HLV Kim Sang-sik. Nếu được sử dụng, tiền vệ sinh năm 2006 cũng đứng trước cơ hội có lần đầu tiên ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 22/9 trước khi lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9 để tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bắt đầu hành trình tại bảng đấu bằng cuộc đối đầu Philippines ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan ngày 29/9 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Pakistan vào ngày 2/10. Việc sớm ổn định lực lượng sẽ là nhiệm vụ quan trọng của ban huấn luyện khi đội tuyển chỉ có ít ngày chuẩn bị trước trận ra quân.