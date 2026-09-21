Lộ diện ứng viên có thể thay Carrick ở MU

Howe hoàn toàn có thể thay thế Carrick ở sân Old Trafford.

Áp lực dành cho Carrick gia tăng sau màn khởi đầu thiếu ổn định của đội chủ sân Old Trafford. Hôm 20/9, MU chỉ có được 1 điểm khá vất vả trước một Fulham đang trong nhóm cầm đèn đỏ ở vòng 5 Premier League. Trước đó, "Quỷ đỏ" còn thất bại 2-3 trước Brighton tại Carabao Cup dù dẫn trước 2-0. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1976, MU thua một trên sân nhà sau khi tạo cách biệt hai bàn.

MU chỉ giành 5 điểm sau 5 vòng Premier League. Chuỗi kết quả không tốt khiến tương lai của nhà cầm quân 45 tuổi trở nên khó đoán. Trong bối cảnh đó, Howe nổi lên là ứng viên nổi bật nhất sẵn sàng thay thế Carrick.

Theo Sky Sports, cựu HLV Newcastle là lựa chọn đáng để ban lãnh đạo MU cân nhắc dù hiện tại chưa có dấu hiệu về việc Carrick bị sa thải. Howe không dẫn dắt CLB nào sau khi rời Newcastle vào hè 2026. Trong thời gian làm việc tại St James' Park, ông xây dựng Newcastle thành đội bóng thường xuyên cạnh tranh suất dự cúp châu Âu và giúp CLB giành danh hiệu quốc nội.

Với Carrick, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết giới chủ MU vẫn tin tưởng nhà cầm quân người Anh và hiểu rằng một số vấn đề trong kỳ chuyển nhượng hè chưa được giải quyết như kế hoạch, đặc biệt tại vị trí hậu vệ trái.

Tuy nhiên, những kết quả sắp tới sẽ là yếu tố quan trọng đối với vị trí của Carrick. Do đó, Howe bắt đầu xuất hiện trong các cuộc thảo luận về phương án thay thế nếu tình hình của MU không sớm được cải thiện.