Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 21/9: Bóng đá nữ Việt Nam đấu Thái Lan

Lịch thi đấu ASIAD 2026 ngày 21/9 của đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục trải dài từ sáng đến tối ở nhiều môn. Wushu mở màn với Nguyễn Thị Hiền tranh tài ở chung kết trường quyền nữ.

Bóng đá nữ là một trong những tâm điểm trong ngày khi đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở bảng E. Trong khi đó, bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận đấu với Indonesia để phân hạng 5 - 8.

Ở môn bơi, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên cùng đội tiếp sức 4x200m tự do nam bước vào vòng loại, hướng tới các nội dung chung kết diễn ra sau đó.

Bắn súng Việt Nam cũng xuất trận với Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang ở nội dung súng trường cá nhân nam.

Bóng đá nữ bước vào lượt trận cuối bảng E với Thái Lan ở ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Lịch thi đấu ASIAD 2026 ngày 21/9 của đoàn Việt Nam

Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay theo thông tin mới nhất trên trang chủ giải đấu và cập nhật từ đoàn thể thao Việt Nam. Giờ thi đấu chi tiết trong ngày có thể thay đổi theo tình hình thực tế.

Bơi

8h34: Vòng loại 100m ếch nam - Phạm Thanh Bảo.

8h46: Vòng loại 200m hỗn hợp nữ - Võ Thị Mỹ Tiên.

9h01: Vòng loại 4x200m tự do nam - Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc.

15h42: Chung kết 100m ếch nam.

15h58: Chung kết 200m hỗn hợp nữ.

16h23: Chung kết 4x200m tự do nam.

Bóng chuyền trong nhà nữ

11h: Việt Nam vs Indonesia - phân hạng 5-8.

Boxing

10h: Vòng loại 70 kg nam - Nguyễn Đức Ngọc vs Qatar.

Bóng đá nữ

17h30: Việt Nam vs Thái Lan - bảng E.

Bóng chuyền bãi biển nam

9h: Việt Nam vs Trung Quốc - vòng bảng B.

11h: Việt Nam vs Indonesia - vòng bảng C.

Bắn súng

7h45: Vòng loại súng trường cá nhân nam - Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang.

10h30: Chung kết súng trường cá nhân nam.

Karate

8h: Vòng loại kata đơn nam - Phạm Minh Đức vs Campuchia.

11h30: Vòng loại kumite cá nhân nam 67 kg - Khuất Hải Nam vs Nhật Bản.

12h10: Tứ kết kumite cá nhân nữ 68 kg - Nguyễn Thị Diệu Ly vs Trung Quốc.

Thể dục dụng cụ

8h: Vòng loại các nội dung nam.

Wushu

7h: Chung kết trường quyền nữ - Nguyễn Thị Hiền.

8h10: Thái cực quyền nam - Nguyễn Trọng Lâm.

12h30: Thái cực kiếm nam - Nguyễn Trọng Lâm.

16h20: Vòng loại 60 kg nữ - Nguyễn Thị Thu Thủy vs Kazakhstan.

17h30: Vòng loại 56 kg nam - Đinh Văn Tâm vs Philippines.

18h: Vòng loại 60 kg nam - Hứa Văn Đoàn vs Kazakhstan.

18h50: Vòng loại 65 kg nam - Nguyễn Khắc Kiên vs Lào.