Hà Thị Hậu vô địch nữ VMM 2026

Hà Thị Hậu vô địch nội dung 100km nữ tại VMM 2026. Ảnh: VMM

Vietnam Mountain Marathon (VMM) là giải chạy địa hình siêu đường dài (ultra) đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2013, nổi tiếng với sự khắc nghiệt bởi hệ thống cung đường nhiều dốc cao, hẹp và địa hình vô cùng hiểm trở.

Giải đấu năm nay tổ chức từ ngày 17 đến 20.9 tại Sa Pa (Lào Cai), thu hút khoảng 5.300 vận động viên đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 6 cự ly: 10km, 21km, 50km, 70km, 100km và 100 dặm (160km).

Tối 19.9, tâm điểm của giải đấu đổ dồn vào đường đua 100km khắc nghiệt với sự góp mặt của nhiều tên tuổi quốc tế sừng sỏ. Trở lại giải sau bốn năm, Hà Thị Hậu tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi cạnh tranh gay gắt với các đối thủ mạnh như Rylin Nakache và Ying Li.

Dù phải chịu áp lực bám đuổi quyết liệt trong phần lớn hành trình, cô gái Việt Nam vẫn giữ vững bản lĩnh và tung ra cú bứt tốc mạnh mẽ ở những km cuối để bỏ xa nhóm bám đuổi, một mình băng băng về đích.

Hà Thị Hậu hoàn thành chặng đua 100km với thời gian 12 giờ 54 phút 43 giây, tương đương pace trung bình khoảng 7 phút 45 giây/km. Thành tích xuất sắc này không chỉ giúp cô bước lên bục cao nhất của nội dung nữ mà còn hiên ngang đứng thứ hai chung cuộc.

Chiến thắng này tiếp tục củng cố vững chắc vị thế của Hà Thị Hậu trong làng chạy địa hình Việt Nam. Trước đó, vào năm 2022, cô tạo tiếng vang lớn khi vô địch nội dung nữ và cán đích trước toàn bộ các VĐV nam tại giải đấu này.