Man Utd đón tài năng 16 tuổi từ Man City

David Eze gia nhập Man United sau khi rời Manchester City.

Man United vừa xác nhận chiêu mộ thành công tiền vệ trẻ David Eze từ Manchester City. Đây là động thái mới nhất trong chiến lược tăng cường lực lượng trẻ của “Quỷ đỏ”.

Eze mới 16 tuổi, thi đấu chủ yếu ở vị trí tiền vệ trung tâm và từng khoác áo các đội tuyển trẻ Anh. Sau khi rời hệ thống đào tạo của Man City, tài năng trẻ sinh tại Dublin sẽ tiếp tục quá trình phát triển tại Carrington.

Theo truyền thông quốc tế, Eze đã đồng ý các điều khoản dành cho cầu thủ trẻ và dự kiến ký hợp đồng chuyên nghiệp với Manchester United khi đủ 17 tuổi. Trước đó, tiền vệ này từng nhận được sự quan tâm từ một số CLB lớn tại châu Âu nhưng cuối cùng quyết định chọn Old Trafford làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

Đáng chú ý, Eze là tài năng trẻ thứ hai được Man Utd đưa về từ Man City chỉ trong ít ngày, sau Karim Cassim. Việc liên tiếp tiếp cận những cầu thủ giàu tiềm năng từ học viện đối thủ cho thấy INEOS đang dành sự quan tâm đáng kể cho kế hoạch xây dựng lực lượng trẻ dài hạn.

Ở đội một, Manchester United tiếp tục duy trì sự quan tâm dành cho tiền đạo Brian Brobbey trước kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Theo TEAMtalk, “Quỷ đỏ” vẫn theo dõi sát chân sút của Sunderland trong bối cảnh HLV Michael Carrick muốn bổ sung thêm lựa chọn trên hàng công. Brobbey từng nằm trong tầm ngắm của Man Utd từ mùa hè và sự quan tâm dành cho tuyển thủ Hà Lan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Brobbey đặc biệt gây chú ý sau màn trình diễn ấn tượng hồi tháng 9, khi lập hat-trick vào lưới Manchester City ngay tại Etihad. Sunderland hiện được cho là định giá tiền đạo 24 tuổi vào khoảng 50 triệu bảng.

Tuy nhiên, Sunderland chưa có ý định chia tay Brobbey giữa mùa giải và xem anh là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn. Theo TEAMtalk, Man Utd có thể phải đưa ra lời đề nghị cao hơn đáng kể mức 50 triệu bảng nếu muốn thuyết phục đội bóng này thay đổi lập trường.