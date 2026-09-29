Italia thắng tưng bừng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm

Ngay phút thứ 9, Bastoni mở tỷ số với cú đá chân trái tung nóc lưới Bayindir

Đồng đội chúc mừng Bastoni

Hưng phấn dâng cao, Italia nhân đôi cách biệt nhờ cú đệm cận thành của Frattesi

Phút 27, hậu vệ cánh phải Kayode cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số

45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Italia

Ngay sau giờ giải lao, Yilmaz rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-3

Tuy nhiên, Eposito lập tức nới rộng khoảng cách lên 4-1

Quãng thời gian còn lại, Arda Guler và các đồng đội cố gắng ghi bàn nhưng nỗ lực bất thành

Chiến thắng tưng bừng của đoàn quân áo Thiên thanh

Kết quả các trận Nations League rạng sáng 29/9

Nguồn ảnh: 433, Uefa, Azzurri