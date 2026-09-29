Pháp lại thắng nhọc nhằn dưới thời Zidane

Dù thiếu vắng ngôi sao Kylian Mbappe và đưa ra đội hình thử nghiệm với 9 sự xáo trộn, "Les Bleus" vẫn lấn lướt đội chủ nhà về số cơ hội nguy hiểm tạo ra ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Điểm sáng lớn nhất thuộc về tài năng trẻ Desire Doue với hàng loạt pha đi bóng kỹ thuật, trong đó có cú sút dội xà ngang ở phút 12. Sang đầu hiệp hai, tân binh Lucas Da Cunha tiếp tục khiến cổ động viên Bỉ thót tim khi dứt điểm trúng cột dọc.

Về phía chủ nhà, đoàn quân của Mark van Bommel kiểm soát bóng tốt nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm cuối cùng. Đội trưởng Kevin De Bruyne bị phong tỏa và rời sân ở phút 63, trong khi Charles De Ketelaere bỏ lỡ những cơ hội phản công hiếm hoi. Đáng chú ý, Romelu Lukaku phải ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút một cách khó hiểu dù Bỉ cần bàn thắng.

Khác biệt của trận đấu đến từ các quân bài tẩy mà HLV Zidane tung vào sân. Phút 88, nhận đường chuyền của Rayan Cherki, Olise loại bỏ hậu vệ De Cuyper trước khi đánh bại thủ môn Senne Lammens bằng cú dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng tối thiểu 1-0 cho "Les Bleus".

Sau hai trận toàn thắng với cùng tỷ số 1-0, tuyển Pháp tạm thời đứng đầu tại bảng A Nations League A với 6 điểm. Vào ngày 3/10, đội bóng áo lam sẽ tiếp đón Italy trên sân nhà.

Zidane nói về cách chơi của tuyển Pháp Tiết lộ trên RMC sau khi nhậm chức tuyển Pháp hôm 28/7, Zidane ngay lập tức có phát biểu đáng chú ý về phong cách ông sẽ xây dựng tại tuyển Pháp trong tương lai.