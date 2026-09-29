Michael Olise bừng sáng, Pháp đánh bại tuyển Bỉ

HLV Zindane đưa ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị

Tuy vậy, Pháp vẫn lấn lướt chủ nhà Bỉ

Thủ thành Lammens liên tục phải hoạt động giữa hai đầu khung gỗ

Cơ hội hiếm hoi của De Bruyne

45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0

Sang hiệp hai, thế trận chưa có nhiều thay đổi

HLV Zidane quyết định tung những quân át chủ bài như Dembele hay Olise vào sân

Phút 87, Michael Olise thoát đi tốc độ từ phần sân nhà để ghi bàn đẹp mắt cho tuyển Pháp

Niềm vui của tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich

Chiến thắng xứng đáng của tuyển Pháp

Kết quả các trận Nations League rạng sáng 29/9

Nguồn ảnh: Uefa, French Team