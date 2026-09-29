Michael Olise bừng sáng, Pháp đánh bại tuyển Bỉ

HLV Zindane đưa ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị
Tuy vậy, Pháp vẫn lấn lướt chủ nhà Bỉ
Thủ thành Lammens liên tục phải hoạt động giữa hai đầu khung gỗ
Cơ hội hiếm hoi của De Bruyne
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
Sang hiệp hai, thế trận chưa có nhiều thay đổi
HLV Zidane quyết định tung những quân át chủ bài như Dembele hay Olise vào sân
Phút 87, Michael Olise thoát đi tốc độ từ phần sân nhà để ghi bàn đẹp mắt cho tuyển Pháp
Niềm vui của tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich
Chiến thắng xứng đáng của tuyển Pháp
Kết quả các trận Nations League rạng sáng 29/9
Nguồn ảnh: Uefa, French Team