Mancini thắng trận đầu tiên ở nhiệm kỳ thứ hai cùng Italy

Quyết định thay đổi tới 8 vị trí trong đội hình xuất phát của Mancini so với trận thua Bỉ phát huy tác dụng ngay trong 45 phút đầu tiên. Phút thứ 9, trung vệ Alessandro Bastoni chớp thời cơ sau cú phá bóng hụt của Zeki Celik để sút tung nóc lưới Altay Bayindir, mở tỷ số trận đấu.

Lối chơi thanh thoát tiếp tục giúp đội khách nhân đôi cách biệt ở phút 22 nhờ pha ập vào đá bồi chuẩn xác của Davide Frattesi. Chỉ 5 phút sau, đến lượt Michael Kayode đánh dấu trận ra mắt bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 sau pha phối hợp mẫu mực với Francesco Pio Esposito.

Ngay đầu hiệp hai, Baris Alper Yilmaz nhen nhóm hy vọng cho Thổ Nhĩ Kỳ ở phút 47 khi tận dụng pha băng ra bất cẩn của thủ thành Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại tự tay dập tắt cơ hội chỉ 3 phút sau đó.

Từ sai lầm mất bóng của hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ, Sandro Tonali dứt điểm dội cột dọc, tạo điều kiện để Pio Esposito băng vào đánh đầu ấn định thắng lợi với tỷ số chung cuộc 4-1.

Dù phải chịu sức ép nghẹt thở từ các đợt hãm thành liên tiếp của thầy trò Vincenzo Montella trong nửa cuối hiệp hai, tuyển Italy vẫn đứng vững để giành trọn 3 điểm. Ở lượt trận tiếp theo, "Azzurri" sẽ làm khách trên sân của tuyển Pháp vào ngày 3/10.

Video Maldini lên tiếng về vấn đề tại Italy Phát biểu của cựu danh thủ AC Milan về những lùm xùm gần đây với FIGC vào đêm 28/7 nhận được nhiều sự đồng tình từ CĐV trên X cũng như Reddit.