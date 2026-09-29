Beckham kiếm tiền giỏi hơn thời còn đá bóng

Beckham liên tục 'hái ra tiền'. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo tài chính mới được công bố, DRJB Holdings, công ty quản lý hoạt động thương hiệu của Beckham, đạt lợi nhuận 50 triệu bảng trong năm tài chính kết thúc vào tháng 12/2025. Doanh thu của doanh nghiệp tăng 20%, lên 84 triệu bảng.

Trong năm nay, DRJB Holdings chi trả hai khoản cổ tức lần lượt trị giá 38,9 triệu bảng và 46,6 triệu bảng. Với tỷ lệ sở hữu trong doanh nghiệp, Beckham trực tiếp nhận về hơn 38 triệu bảng.

Kết quả này cho thấy sức hút thương mại của Beckham vẫn rất lớn, dù cựu danh thủ đã rời xa sân cỏ nhiều năm. Đặc biệt, kỳ World Cup diễn ra tại Mỹ trong mùa hè 2026 mang đến cho ông nhiều cơ hội quảng bá thương hiệu. Beckham từng có 5 năm thi đấu cho LA Galaxy và hiện là đồng sở hữu Inter Miami, qua đó sở hữu mức độ nhận diện cao tại thị trường Mỹ.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Beckham xuất hiện trong chiến dịch của hàng loạt thương hiệu lớn. Stella Artois, Home Depot và Bank of America nằm trong số những doanh nghiệp tìm đến hình ảnh của cựu danh thủ người Anh.

Bên cạnh đó, Beckham còn duy trì các hợp đồng dài hạn với McDonald's, Verizon và Pepsi, thương hiệu sở hữu tập đoàn đồ ăn nhẹ Lay's.

Beckham kiếm bộn tiền trong thời điểm diễn ra World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Những hợp đồng này được kỳ vọng tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của DRJB Holdings trong năm tới. Công ty hiện chỉ có khoảng 20 nhân viên toàn thời gian nhưng được hưởng lợi từ hệ thống hoạt động toàn cầu của Authentic, tập đoàn Mỹ đang sở hữu 55% DRJB Holdings.

Khác với nhiều cựu cầu thủ nổi tiếng, Beckham không lựa chọn con đường trở thành bình luận viên truyền hình thường xuyên hay tham gia chương trình “FIFA Legends”. Thay vào đó, ông tập trung khai thác hình ảnh cá nhân thông qua các hợp đồng thương mại. Lần hiếm hoi Beckham trực tiếp tham gia nội dung liên quan đến bóng đá là chương trình livestream Beckham and Friends do ông thực hiện cùng đài CBS Sports.

Trong nhiều năm, Beckham cũng duy trì hình ảnh tương đối kín tiếng khi hiếm khi đưa ra những nhận xét gây tranh cãi về cầu thủ, đội bóng hay các vấn đề bóng đá. Cựu đội trưởng tuyển Anh được phong tước hiệp sĩ vào năm 2025 và được biết đến với mối quan hệ thân thiết với Vua Charles III.

Tài sản của Beckham hiện được ước tính gần chạm mốc 1 tỷ bảng, trong đó có phần sở hữu tại Inter Miami. Đội bóng MLS này đã vươn lên trở thành CLB có giá trị cao nhất giải đấu, trong bối cảnh Lionel Messi tiếp tục cam kết tương lai với đội bóng thêm hai mùa giải.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.