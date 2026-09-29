Thắng Thái Lan chưa đủ để Việt Nam thống trị Đông Nam Á

Trận gặp Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup ngày 29/9 có thể cho thấy nhiều điều về vị thế hiện tại của tuyển Việt Nam tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, với Shunmugham Subramani, một kết quả tốt trước đối thủ lớn nhất khu vực vẫn chỉ là một phần trong quá trình dài để xác định đội nào thực sự ở vị trí số một.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, cựu tuyển thủ Singapore cho rằng nếu Việt Nam tiếp tục đánh bại Thái Lan, kết quả ấy sẽ bổ sung thêm cơ sở để nói đội bóng của HLV Kim Sang-sik đang có ưu thế trong cuộc đối đầu này. Ông đồng thời thận trọng với việc dùng một trận đấu hoặc một giải đấu để đưa ra kết luận lớn hơn về trật tự bóng đá khu vực.

"Nếu Việt Nam thắng ngày 29/9, tôi sẽ nói đó là thêm một bằng chứng mạnh cho thấy Việt Nam hiện có ưu thế trong cuộc đối đầu này. Nhưng tôi sẽ không cho rằng chỉ một kết quả đủ để khẳng định trật tự bóng đá khu vực đã thay đổi", Subramani chia sẻ.

Thắng Thái Lan mới chỉ là một phần

Subramani hiểu rõ sức nặng của những cuộc đối đầu giữa các đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á. Khi còn khoác áo Singapore, ông từng trải qua những trận gặp Việt Nam, Thái Lan, Malaysia hay Indonesia và cảm nhận rõ sự khác biệt về tốc độ, kỹ thuật cũng như khả năng tổ chức chiến thuật giữa các đối thủ.

Nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng khiến ông không muốn nhìn sức mạnh của một đội tuyển qua một vài kết quả ngắn hạn. Theo Subramani, bóng đá đội tuyển thay đổi rất nhanh bởi một thế hệ cầu thủ mới, một HLV khác, tình trạng chấn thương hay khả năng triệu tập nhân sự đều có thể làm tương quan giữa hai đội thay đổi.

"Một thế hệ cầu thủ có thể khác thế hệ khác. Một HLV có thể mang đến cách tiếp cận chiến thuật khác. Chấn thương, khả năng sử dụng cầu thủ và thậm chí thời điểm trận đấu diễn ra đều có thể ảnh hưởng tới kết quả", ông nói.

Vì thế, nếu Việt Nam thắng Thái Lan thêm một lần nữa, điều hợp lý nhất có thể rút ra là đội tuyển đang có kết quả tốt hơn đối thủ trong giai đoạn hiện tại. Còn để nói Việt Nam đã tạo ra một khoảng cách rõ ràng với phần còn lại của Đông Nam Á, Subramani cho rằng cần thêm thời gian và nhiều thước đo hơn.

Cựu tuyển thủ Singapore đánh giá sức mạnh của một đội tuyển phải được nhìn qua sự ổn định trong thời gian dài và cả thành tích trước những đối thủ mạnh hơn ở châu Á.

Thành tích trước Thái Lan cũng không thể đại diện cho toàn bộ khu vực. Việt Nam còn phải duy trì sự ổn định khi gặp Indonesia, Malaysia, Singapore hay những đối thủ khác, bởi mỗi đội đặt ra một kiểu bài toán khác nhau về thể lực, tốc độ, kỹ thuật và cách tổ chức lối chơi.

Quan trọng hơn, Subramani cho rằng chất lượng thật sự của một đội tuyển Đông Nam Á phải được kiểm tra khi bước ra ngoài khu vực. Nếu chỉ mạnh trước các đối thủ quen thuộc nhưng gặp khó trước những đội hàng đầu châu Á, vị thế số một Đông Nam Á vẫn có giới hạn rõ ràng.

"Với tôi, sức mạnh thực sự của một đội tuyển quốc gia được thể hiện qua sự ổn định. Không chỉ là cách họ thi đấu trước các đối thủ Đông Nam Á, mà còn phải nhìn vào màn trình diễn trước những đội mạnh hơn của châu Á tại Asian Cup và vòng loại World Cup", cựu tuyển thủ Singapore phân tích.

Cách nhìn của Subramani cũng giải thích vì sao ông không xem FIFA ASEAN Cup là thước đo duy nhất. Giải có thể cho cái nhìn khá sát về tương quan trong khu vực nếu các đội mang lực lượng mạnh và thi đấu với mức độ cạnh tranh cao, nhưng một đội tuyển muốn chứng minh bước tiến thực sự vẫn phải duy trì chất lượng ở những sân chơi lớn hơn.

Trận gặp Thái Lan vẫn cho thấy nhiều điều

Dù không muốn đẩy ý nghĩa của một trận đấu đi quá xa, Subramani vẫn đánh giá cao giá trị chuyên môn của cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Thái Lan. Theo ông, cách hai đội đối phó với điểm mạnh của nhau sẽ đáng chú ý không kém kết quả cuối cùng.

Subramani đánh giá Việt Nam là đội có tổ chức, kỷ luật và các cầu thủ hiểu rõ vai trò trong hệ thống. Khi phòng ngự, đội có thể giữ cấu trúc tương đối chặt chẽ, còn khi giành lại bóng, khả năng chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công giúp Việt Nam tạo ra sự nguy hiểm.

Thái Lan có một kiểu chơi khác. Theo cựu tuyển thủ Singapore, họ vẫn sở hữu nhiều cầu thủ thoải mái với bóng, có khả năng phối hợp trong phạm vi hẹp và tạo ra khác biệt bằng kỹ thuật cá nhân.

Chính sự khác biệt ấy khiến Subramani quan tâm nhiều đến cách hai đội xử lý từng giai đoạn của trận đấu. Ông muốn xem Thái Lan có thể kéo giãn và phá được hệ thống phòng ngự của Việt Nam hay không, đồng thời Việt Nam có thể ngăn đối thủ thiết lập thế trận kiểm soát bóng như mong muốn hay không.

"Thái Lan có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của Việt Nam hay không? Việt Nam có thể ngăn Thái Lan thiết lập thế trận kiểm soát bóng hay không? Đội nào sẽ kiểm soát tốt hơn những thời điểm quan trọng của trận đấu?", Subramani đặt vấn đề.

Theo ông, những chi tiết như vậy có giá trị hơn nếu muốn đánh giá tương quan thật sự giữa hai đội. Một chiến thắng có thể đến từ khoảnh khắc cá nhân, sai lầm hoặc một tình huống cố định, trong khi cách một đội kiểm soát trận đấu thường nói nhiều hơn về chất lượng tổng thể.

Theo Subramani, Việt Nam có lợi thế về tổ chức và chuyển trạng thái, trong khi Thái Lan vẫn đáng gờm nhờ kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng.

Nếu Việt Nam tiếp tục khiến Thái Lan khó triển khai lối chơi quen thuộc, giữ được cấu trúc khi không có bóng và vẫn tạo ra cơ hội từ các tình huống chuyển trạng thái, đó sẽ là tín hiệu đáng chú ý. Ngược lại, nếu Thái Lan kiểm soát được nhịp độ và liên tục đặt hàng thủ Việt Nam dưới sức ép, cán cân giữa hai đội sẽ khó được giải thích chỉ bằng những kết quả đối đầu gần đây.

Subramani cũng không đồng tình với việc xem trận ngày 29/9 là thước đo tốt hơn tất cả những lần Việt Nam và Thái Lan từng gặp nhau tại AFF Cup. Mỗi giải có một bối cảnh riêng, từ lực lượng, lịch thi đấu cho tới mục tiêu của hai đội, vì vậy kết quả luôn cần được đặt vào hoàn cảnh cụ thể.

Với cựu tuyển thủ Singapore, một sự thay đổi thật sự trong trật tự bóng đá khu vực chỉ có thể được nhìn thấy qua thời gian. Việt Nam có thể đang có lợi thế trước Thái Lan, nhưng việc giữ được ưu thế ấy, tiếp tục vượt qua các đối thủ khác và tiến gần hơn tới mặt bằng châu Á mới là phần khó hơn.

"Thử thách thực sự không phải là một lần vươn lên vị trí dẫn đầu, mà là duy trì được vị thế đó và tiếp tục phát triển thế hệ cầu thủ kế tiếp", Subramani nói.