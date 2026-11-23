Nghề làm chổi đót ở thôn Nam Chánh hình thành từ năm 1986. Ban đầu, một số hộ tự mua nguyên liệu, sản xuất nhỏ lẻ tại gia đình. Nhận thấy nghề phù hợp với điều kiện lao động nông thôn, tận dụng thời gian nông nhàn và mang lại thu nhập, nhiều hộ đã học hỏi, làm theo. Năm 2014, làng nghề chổi đót Văn Phong được UBND tỉnh công nhận là làng nghề nông thôn.

Để duy trì và phát triển sản xuất, Tổ hợp tác sản xuất chổi đót Văn Phong được hình thành, tập hợp các hộ cùng nghề liên kết, hỗ trợ nhau. Theo ông Trần Thắng Thừa, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất chổi đót Văn Phong, hiện mô hình có khoảng 100 xã viên, với 45 hộ tham gia sản xuất thường xuyên. Việc liên kết giúp các hộ trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ sản xuất, đồng thời thuận lợi hơn trong thu mua và dự trữ nguyên liệu.

Ông Nguyễn Ngọc Tiếu, thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng tỉ mỉ từng công đoạn để hình thành chiếc chổi đót đẹp, bền - Ảnh: N.V

Điểm nổi bật trong hoạt động của tổ hợp tác là chủ động nguồn nguyên liệu ngay từ đầu năm. Các hộ tập trung thu mua khoảng 50 tấn đót từ khu vực Lao Bảo, với giá bình quân 30.000 đồng/kg. Nguyên liệu được phân bổ cho các hộ thành viên, dự trữ và sử dụng dần. Cách làm này giúp người dân chủ động nguồn cung, duy trì sản xuất quanh năm.

Từ khoảng 50 tấn nguyên liệu, các hộ sản xuất khoảng 100.000 sản phẩm chổi đót, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, với doanh thu trên 3 tỉ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 5-7 triệu đồng/tháng. Đây là kết quả đáng ghi nhận đối với một nghề thủ công truyền thống ở khu vực nông thôn.

Theo ông Trần Thắng Thừa, lợi thế của nghề là nguồn nguyên liệu tương đối thuận lợi, kỹ thuật sản xuất được người dân tích lũy qua nhiều năm và sản phẩm có thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, mỗi hộ cần khoảng 70 triệu đồng vốn ban đầu để mua nguyên liệu. Vì vậy, các thành viên mong muốn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để chủ động đầu tư, duy trì và mở rộng sản xuất.

Nghề làm chổi đót còn tạo việc làm tại chỗ, phù hợp với nhiều đối tượng lao động. Các công đoạn sản xuất được thực hiện tại gia đình, giúp người dân tranh thủ thời gian nông nhàn. Nhiều hộ có từ 2-3 thế hệ cùng tham gia, người đi trước truyền kinh nghiệm cho người đi sau, góp phần giữ nghề qua nhiều thế hệ.

Gắn bó với nghề hơn 30 năm, ông Nguyễn Ngọc Tiếu, 70 tuổi ở thôn Nam Chánh đã chứng kiến sự đổi thay của làng nghề. Đến nay, gia đình ông có ba thế hệ cùng làm chổi đót. Ông chia sẻ, nghề không đòi hỏi phải đi xa hay đầu tư mặt bằng lớn, chỉ cần có nguyên liệu và sự cần cù là có thể duy trì sản xuất. Kinh nghiệm lựa chọn nguyên liệu, bó đót, tạo dáng và hoàn thiện sản phẩm được ông truyền lại cho con, cháu.

Cùng tham gia sản xuất, bà Nguyễn Thị Sáo ở thôn Nam Chánh cho biết, để có chiếc chổi đẹp, chắc chắn, khâu lựa chọn và sơ chế nguyên liệu rất quan trọng. Dây mây phải đủ độ già, dẻo; sau khi mua về được chẻ mỏng, vót nhẵn rồi phơi khô mới đưa vào bện chổi. Gia đình bà đã ba thế hệ gắn bó với nghề. Nhờ công việc này, các thành viên có thêm thu nhập, cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Do địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều gia đình đã chủ động xây dựng nhà có gác lửng để bảo quản nguyên liệu, sản phẩm, duy trì sản xuất khi thời tiết bất lợi. Chất lượng sản phẩm và uy tín làng nghề từng bước được khẳng định. Năm 2018, sản phẩm chổi đót Văn Phong được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; UBND huyện Hải Lăng công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện vào các năm 2018 và 2022.

Theo Phó trưởng thôn Nam Chánh Nguyễn Hữu Khoa, hiện thôn có 540 hộ dân, trong đó nghề làm chổi đót ở làng nghề Văn Phong tạo việc làm và thu nhập cho nhiều gia đình. Để nghề phát triển bền vững, địa phương mong muốn người dân được hỗ trợ về vốn, tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề và tiếp cận các chính sách khuyến công. Cùng với đó, tổ hợp tác cần tiếp tục củng cố liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ một nghề thủ công hình thành trong dân cư, chổi đót Văn Phong đã phát triển thành mô hình sản xuất liên kết, mang lại giá trị kinh tế thiết thực. Chủ động nguồn nguyên liệu, duy trì sản xuất tại hộ gia đình và phát huy kinh nghiệm người thợ là những yếu tố giúp tổ hợp tác tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần gìn giữ nghề truyền thống ở xã Nam Hải Lăng.