Roberta Galleja, 30 tuổi, đã tự thưởng cho mình món quà Giáng sinh sớm vào ngày 20/11. Đó là chiếc áo phông cô mua tại David Jones - chuỗi bách hóa lâu đời nhất thế giới vẫn hoạt động dưới tên gốc.

Roberta cho biết lý do cô chủ động mua sắm sớm là bởi cô lo ngại về tương lai bất định của chuỗi bán lẻ này.

Có lịch sử 188 năm, chuỗi bách hóa cao cấp (department store) của Australia đã rơi vào tình trạng quản lý tự nguyện vào ngày 5/11, sau khi không thể thanh toán tiền thuê mặt bằng. Đơn vị tiếp quản và xử lý các vấn đề tài chính của công ty, FTI Consulting, dự kiến đóng cửa 19 trong tổng số 38 cửa hàng vào cuối năm 2026, trong đó có cả cửa hàng duy nhất của hãng tại New Zealand.

Ngày 17/11, đơn vị tiếp quản tiết lộ công ty đang nợ khoảng 460 triệu AUD, trong đó bao gồm cả 800.000 khách hàng sở hữu thẻ quà tặng và 6.200 nhân viên. Đơn vị cho rằng đà đi xuống của chuỗi bán lẻ bắt nguồn từ áp lực chi phí và sự cạnh tranh từ các nhà bán lẻ trực tuyến.

Đến ngày 20/11, đơn vị thông báo với 1.689 nhân viên rằng hợp đồng lao động của họ sẽ chấm dứt vào ngày 30/12.

Theo giới chuyên gia, trong những năm gần đây, David Jones đã phải cắt giảm nhân sự, thay thế nhân viên toàn thời gian bằng lao động thời vụ nhằm tiết kiệm chi phí tiền lương. Nhưng động thái này đã tác động tiêu cực đến trải nghiệm mua sắm của khách hàng cũng như hình ảnh thương hiệu vốn nổi tiếng với dịch vụ cao cấp.

Cuộc khủng hoảng tại David Jones, tương tự tình cảnh mà nhiều chuỗi bách hóa trên thế giới đang trải qua, đã trở thành chủ đề nổi bật trên truyền thông Australia. Bởi lẽ, thương hiệu này từ lâu đã được xem như một biểu tượng văn hóa của đất nước.

Trong bối cảnh doanh nghiệp đang gánh khoản nợ lớn, giới quan sát đặt câu hỏi liệu các chuỗi bách hóa tại Australia có còn tương lai hay không.

Chuỗi bách hóa lớn còn lại của Australia là Myer cũng đang liên tục gặp khó khăn trong những năm gần đây. Doanh nghiệp mở cửa hàng đầu tiên vào năm 1900 và hiện vận hành 56 địa điểm trên toàn quốc.

Trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2026, Myer ghi nhận khoản lỗ 276 triệu AUD. Công ty lưu ý, kết quả kinh doanh yếu kém xuất phát từ tâm lý tiêu dùng suy giảm do chi phí sinh hoạt tăng cao.

Đà suy yếu của các chuỗi bách hóa là một tổn thất đối với ngành du lịch Australia, nơi mua sắm vốn là một trong những hoạt động thu hút du khách. Dù vậy, việc những thương hiệu bách hóa nổi tiếng phải đóng cửa dự báo sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến lượng khách quốc tế đến nước này.

Theo Tourism Australia, cơ quan du lịch trực thuộc chính phủ liên bang, mua sắm không phải là lý do chính khiến du khách lựa chọn Australia làm điểm đến. Nhưng đây vẫn là hoạt động phổ biến đối với du khách châu Á. Khảo sát khách du lịch quốc tế do cơ quan này công bố hồi tháng 6 cho thấy trong tổng số 1,7 triệu du khách nghỉ dưỡng đến từ các thị trường châu Á, có 1,4 triệu người tham gia hoạt động mua sắm để giải trí.

Ông David Beirman, chuyên gia tại Đại học Công nghệ Sydney với lĩnh vực nghiên cứu bao gồm rủi ro trong du lịch và tiếp thị điểm đến, cho rằng mua sắm là một phần quan trọng trong trải nghiệm du lịch của khách châu Á, đặc biệt là du khách Trung Quốc.

Dù vậy, ông tin rằng du khách châu Á khó có khả năng từ bỏ kế hoạch đến Australia chỉ vì những cửa hàng như David Jones đóng cửa, nhất là khi hầu hết các quốc gia châu Á đều có môi trường bán lẻ vô cùng phát triển.

“Môi trường mua sắm của chúng ta có phần kém nổi bật nếu đặt cạnh Singapore, Hồng Kông, thậm chí cả những nơi như Hà Nội và TP.HCM”, ông Beirman nói.

Trong khi đó, ông Robert Crawford, giáo sư ngành Quảng cáo thuộc Trường Truyền thông và Thiết kế chuyên gia tại Đại học RMIT, cho rằng David Jones có thể tìm cách đầu tư để khôi phục hình ảnh thương hiệu và chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, không có con đường nào bảo đảm thành công cho những chuỗi bán lẻ cao cấp như David Jones và Myer.

“Các cửa hàng bách hóa vẫn mang ý nghĩa đặc biệt đối với nhiều người Australia, bởi chúng gợi lại những ký ức và tình cảm gắn bó. Nhưng nếu thực sự trân trọng những nơi này đến vậy, người ta đã phải đến mua sắm đông đảo hơn. Một khi khách hàng không còn lui tới, những cửa hàng ấy sớm muộn cũng sẽ phải đóng cửa”, ông kết luận.