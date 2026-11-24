Từ lợi thế thời đại dịch đến cuộc cạnh tranh khốc liệt

Đại dịch Covid-19 từng là thời kỳ tăng trưởng mạnh của các chuỗi pizza như Domino’s Pizza, Papa John’s, Little Caesars và Pizza Hut. Khi người dân hạn chế ra ngoài, nhu cầu đặt đồ ăn và mua mang về tăng cao, tạo lợi thế cho những thương hiệu có hệ thống giao hàng sẵn có.

Tuy nhiên, sau khi các nhà hàng mở cửa trở lại, lợi thế này dần suy giảm. Người tiêu dùng không còn phụ thuộc nhiều vào một số lựa chọn quen thuộc, trong khi sức mua cũng chịu áp lực từ chi phí sinh hoạt. Họ cân nhắc kỹ hơn trước mỗi khoản chi tiêu và đòi hỏi chất lượng món ăn, dịch vụ tương xứng với số tiền bỏ ra.

Ảnh minh họa: Theo Business Insider.

Sự phát triển của các nền tảng giao đồ ăn như DoorDash và Uber Eats càng khiến cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt. Thay vì chỉ lựa chọn giữa các thương hiệu pizza, khách hàng giờ đây có thể dễ dàng đặt món từ nhiều loại hình nhà hàng khác nhau. Domino’s và Papa John’s vì thế phải cạnh tranh trực tiếp với cả những chuỗi thức ăn nhanh như McDonald’s hay Chick-fil-A để giành đơn hàng trên các ứng dụng.

Giá cả cũng đang trở thành bất lợi cho ngành. Theo báo cáo Pizza Power Report 2026 của ấn phẩm chuyên ngành PMQ Pizza, giá trung bình của một chiếc pizza phô mai cỡ lớn tại Mỹ đã lên gần 17 USD. Với những người tiêu dùng nhạy cảm về giá, đây không còn là lựa chọn hấp dẫn như trước.

Trong khi đó, pizza đông lạnh mang đến phương án tiện lợi với chi phí thấp hơn. Dữ liệu của NielsenIQ cho thấy doanh số bán lẻ pizza đông lạnh dành cho một hoặc nhiều người ăn tăng 2,9% trong 52 tuần tính đến ngày 7/11, so với cùng kỳ năm 2022.

David Portalatin, cố vấn ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống tại Circana, nhận định khi người Mỹ ưu tiên những lựa chọn tiết kiệm, thực phẩm có sẵn trong tủ bếp, tủ lạnh hoặc tủ đông thường được ưu tiên hơn việc đặt món tại nhà hàng.

Các chuỗi cửa hàng tiện lợi cũng đang tận dụng xu hướng này. Casey’s General Stores thu hút khách hàng nhờ cung cấp pizza với mức giá phải chăng. Theo chuyên gia phân tích Sara Senatore của Bank of America Securities, lợi thế về giá và khả năng bù đắp áp lực chi phí thực phẩm giúp Casey’s có vị thế cạnh tranh tốt hơn so với một số chuỗi nhà hàng phục vụ nhanh. Sự trùng lặp về địa bàn hoạt động cũng cho thấy Casey’s đang giành thị phần từ Pizza Hut.

Những thay đổi trong hành vi tiêu dùng đã phản ánh rõ lên kết quả kinh doanh. Theo Technomic, doanh số các nhà hàng pizza tại Mỹ giảm 0,3% trong năm 2025. Trong đó, các tiệm pizza độc lập giảm 0,4%, còn các chuỗi nhà hàng giảm 0,3%, dù chiếm khoảng hai phần ba tổng doanh số của phân khúc.

Kết quả kinh doanh của những thương hiệu lớn cũng không mấy khả quan. Papa John's ghi nhận doanh số tại các cửa hàng hiện hữu ở Bắc Mỹ giảm 2,5% trong năm 2025, trong khi Pizza Hut giảm 5% tại thị trường Mỹ. Domino’s là chuỗi duy nhất trong số ba thương hiệu niêm yết lớn đạt tăng trưởng, với doanh số tại các cửa hàng hiện hữu ở Mỹ tăng 3%.

Hình ảnh một cửa hàng của Papa John's. Ảnh:Tripadvisor.

Sức ép không chỉ thể hiện ở doanh thu mà còn ở thị trường chứng khoán. Kể từ tháng 3/2020, cổ phiếu Papa John's đã mất khoảng hai phần ba giá trị. Trong khi đó, cổ phiếu Domino’s chỉ tăng khoảng 2%, thấp hơn nhiều so với mức tăng khoảng 150% của chỉ số S&P 500 trong cùng giai đoạn.

Quyết định bán lại Pizza Hut của Yum Brands trong năm nay cũng cho thấy những khó khăn kéo dài của thương hiệu này. Sau khoảng hai thập kỷ doanh số trì trệ, Pizza Hut được chuyển nhượng cho LongRange Capital và Yum China. Trong một báo cáo tháng 9, chuyên gia Zachary Fadem của Wells Fargo nhận định việc thoái vốn giúp Yum Brands giảm bớt tác động từ những biến động riêng của ngành pizza, qua đó tập trung hơn vào các phân khúc và thị trường có tiềm năng tăng trưởng.

Thuốc giảm cân và bài toán thay đổi thực đơn

Bên cạnh áp lực cạnh tranh và giá cả, các chuỗi pizza còn phải thích nghi với sự thay đổi trong quan điểm của người tiêu dùng về dinh dưỡng. Đây là thách thức đáng kể đối với một ngành hàng vốn phụ thuộc nhiều vào đế bánh giàu tinh bột và lớp phô mai chứa nhiều chất béo.

Sự phổ biến của các loại thuốc giảm cân thuộc nhóm GLP-1 càng khiến vấn đề này được chú ý. Những loại thuốc này có thể làm giảm cảm giác thèm ăn và lượng thực phẩm tiêu thụ, từ đó ảnh hưởng đến chi tiêu tại nhà hàng. Theo khảo sát của PwC, chi tiêu cho các chuỗi pizza phục vụ nhanh giảm 22,2% ở những hộ gia đình có thành viên sử dụng thuốc GLP-1 sau khoảng 6-8 tháng.

Các thương hiệu lớn cũng chưa cho thấy nhiều đột phá trong việc điều chỉnh sản phẩm theo xu hướng ăn uống mới. Trong số bốn chuỗi pizza lớn nhất, chỉ Papa John's từng thử nghiệm loại đế bánh bổ sung protein – thành phần ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Tuy nhiên, thử nghiệm này chỉ diễn ra trong một ngày tại một cửa hàng ở Atlanta, cho thấy các sáng kiến thích ứng vẫn còn khá hạn chế.

Dù vậy, những khó khăn hiện tại chưa đồng nghĩa với việc ngành pizza đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng mang tính sống còn. Theo David Portalatin của Circana, tổng số phần pizza được tiêu thụ trong năm nay chỉ giảm khoảng 1%. Điều này cho thấy nhu cầu đối với món ăn vẫn còn, nhưng khách hàng đang thay đổi cách lựa chọn sản phẩm, địa điểm và mức giá.

Trước tình hình đó, các chuỗi lớn bắt đầu điều chỉnh chiến lược để tìm lại sức hút. Tháng 8 vừa qua, Domino’s ra mắt dòng pizza cá nhân kiểu Detroit mang tên “Domino”, cho phép khách hàng tùy chỉnh theo sở thích, nhằm tiếp cận nhóm người ăn một mình.

Đến tháng 11, Papa John's công bố kế hoạch cải tổ, tập trung nâng cao tính đồng nhất về chất lượng món ăn và tối ưu hoạt động tại các nhà hàng. Trong khi đó, Pizza Hut triển khai các gói ưu đãi bữa ăn theo chủ đề mùa lễ hội để thu hút khách hàng trong giai đoạn mua sắm cuối năm.

Những động thái này cho thấy các chuỗi pizza không chỉ cần cạnh tranh bằng giá mà còn phải cải thiện chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Trong bối cảnh người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn, lợi thế thương hiệu hay mạng lưới cửa hàng rộng lớn không còn đủ để bảo đảm tăng trưởng.

Dẫu vậy, Portalatin vẫn cho rằng pizza khó có thể mất đi vị thế tại Mỹ. Người tiêu dùng nước này vẫn yêu thích món ăn quen thuộc, nhưng các thương hiệu sẽ phải thay đổi cách tiếp cận nếu muốn giữ chân khách hàng và khôi phục đà tăng trưởng.