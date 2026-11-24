Giá khí đốt tại châu Âu tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/11 sau khi các dự báo về một đợt không khí lạnh kéo dài làm dấy lên lo ngại nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong mùa đông năm nay.

Cụ thể, giá hợp đồng khí đốt kỳ hạn tháng tới tại Hà Lan - mức giá tham chiếu của thị trường châu Âu - có lúc tăng tới 8,6% lên 96,08 euro/MWh trước khi chốt phiên ở mức 92,50 euro/MWh, tăng 4% so với phiên liền trước.

Hình minh họa đường ống khí đốt châu Âu. Ảnh: TVN

Theo dữ liệu thị trường, tỷ lệ lấp đầy các kho dự trữ khí đốt hiện chỉ đạt khoảng 69%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình theo mùa là 80%. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nguồn cung xuất khẩu của Qatar bị chậm lại do ảnh hưởng xung đột, cộng với nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong đợt sóng nhiệt mùa hè vừa qua.

Tại Anh, dù cơ quan điều hành hệ thống năng lượng khẳng định vẫn bảo đảm đủ nguồn cung khí đốt và điện cho mùa đông, Cơ quan quản lý năng lượng Anh (Ofgem) dự kiến điều chỉnh tăng mức trần giá năng lượng thêm 26% kể từ tháng 1/2027, tương đương mức tăng thêm 443 bảng Anh vào hóa đơn năng lượng trung bình hằng năm của mỗi hộ gia đình.

Trước diễn biến này, các tổ chức như Citizens Advice và nhà cung cấp năng lượng British Gas cảnh báo nhiều hộ gia đình sẽ rơi vào cảnh mất khả năng chi trả. Trong khi đó, gói hỗ trợ trị giá 100 bảng Anh dành cho 20 triệu hộ gia đình mà Chính phủ Anh triển khai được giới chuyên môn đánh giá là chưa đủ bù đắp chi phí gia tăng.

Trong bối cảnh nguồn cung từ Qatar tiếp tục chịu tác động bởi xung đột địa chính trị và lượng khí đốt dự trữ ở mức thấp, thị trường năng lượng châu Âu trở nên nhạy cảm hơn trước các biến động thời tiết bất lợi, đặt ra bài toán khó cho các chính phủ trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và an sinh xã hội suốt mùa đông năm nay.