Tận tâm với nghề

Tại Trường Mầm non Tân Hiệp, xã Phong Thạnh, cô Ðỗ Thị Ngọc Thảo, Hiệu trưởng nhà trường, luôn chú trọng đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Quan tâm xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, khuyến khích trẻ trải nghiệm và phát triển toàn diện, cô Ngọc Thảo luôn đặt công tác nuôi dưỡng, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn cho trẻ lên hàng đầu. Dưới sự dẫn dắt của cô hiệu trưởng, trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Cá nhân cô được Bộ Giáo dục và Ðào tạo tặng Bằng khen, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Cô Ðỗ Thị Ngọc Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hiệp, cùng hát với trẻ trong giờ học, tạo không khí vui tươi, gần gũi. (Ảnh: TRÚC LINH)

Cô Ðỗ Thị Ngọc Thảo nhấn mạnh: “Ðiều quan trọng nhất trong giáo dục mầm non là dành cho trẻ tình yêu thương và trách nhiệm, để các con được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, hạnh phúc. Nhìn thấy trẻ mạnh dạn, tự tin và tiến bộ mỗi ngày chính là niềm vui, động lực để tôi cùng tập thể nhà trường tiếp tục nỗ lực”.

Ở Trường Tiểu học Thái Văn Lung, Xã Nguyễn Phích, cô giáo Nguyễn Bích Chăm luôn tận tâm trong giảng dạy và trách nhiệm với công tác chuyên môn. Nhiều năm liền, cô chủ nhiệm, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đồng thời đổi mới phương pháp phù hợp từng đối tượng.

Cô Nguyễn Bích Chăm chia sẻ: “Niềm vui lớn nhất của tôi là nhìn thấy học sinh tiến bộ từng ngày. Những em còn rụt rè, tiếp thu chậm dần trở nên tự tin, biết yêu thương, chia sẻ và có ý thức học tập. Ðó cũng là động lực để tôi tiếp tục yêu nghề, đổi mới phương pháp giảng dạy”.

Sự gần gũi, quan tâm của cô giáo Nguyễn Bích Chăm góp phần tạo động lực, giúp học sinh tự tin trong học tập. (Ảnh: TRÚC LINH)

Với 10 sáng kiến cấp cơ sở và 2 sáng kiến cấp tỉnh, cô giáo Nguyễn Bích Chăm được tham gia hội đồng chuyên môn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương và xây dựng kế hoạch bài dạy trên truyền hình. Những đóng góp ấy được ghi nhận bằng Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng, cùng nhiều danh hiệu, bằng khen của các cấp.

Ðổi mới từ mỗi tiết dạy

Cô giáo Phan Thị Lê Hoa, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THPT Cà Mau, phường An Xuyên, có hơn 34 năm gắn bó với nghề. Với cô Hoa, dạy Văn không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy cảm xúc, bồi đắp tâm hồn và nhân cách học sinh. Vì vậy, cô không ngừng đổi mới phương pháp, tạo hứng thú để các em chủ động tham gia, trao đổi và liên hệ kiến thức với thực tiễn. Những nỗ lực ấy được thể hiện qua thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi với 47 giải cấp tỉnh, gồm: 4 giải Nhất, 11 giải Nhì, 18 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Ðặc biệt, năm học 2024-2025, có 1 học sinh đoạt giải Ba cấp quốc gia; 5 học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi cấp quốc gia trong 2 năm học: 2024-2025 và 2025-2026. Bên cạnh đó, cô còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp đổi mới phương pháp giảng dạy.

Cô giáo Phan Thị Lê Hoa luôn tạo không khí thân thiện, khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động trong giờ học. (Ảnh: TRÚC LINH)

Cô Phan Thị Lê Hoa tâm niệm: “Tôi luôn mong muốn mỗi tiết học Ngữ văn tạo được hứng thú, giúp học sinh cảm thấy gần gũi với môn học. Khi được tham gia trò chơi, trao đổi, làm việc nhóm và liên hệ kiến thức với cuộc sống, các em sẽ chủ động, mạnh dạn thể hiện suy nghĩ. Giáo viên cần tạo cơ hội để học sinh được chia sẻ, khám phá thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều”.

Em Mai Huyền Trân, học sinh Lớp 12B5, chia sẻ: “Cô Hoa thường tổ chức trò chơi, đặt câu hỏi gợi mở, khuyến khích chúng em trao đổi và làm việc nhóm. Cô giảng bài nhiệt tình, luôn quan tâm hỗ trợ học sinh. Nhờ vậy, chúng em dễ tiếp thu kiến thức và tự tin hơn khi trình bày suy nghĩ của mình”.

Ðây là 3 trong số 6 nhà giáo tiêu biểu của tỉnh Cà Mau năm 2026 được Bộ Giáo dục và Ðào tạo tặng Bằng khen, ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết và đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục. Có thể thấy, điểm chung của các nhà giáo tiêu biểu là tinh thần trách nhiệm, sự tận tuỵ và không ngừng đổi mới. Thành tích của giáo viên không chỉ thể hiện qua danh hiệu, giải thưởng mà còn ở sự trưởng thành của học sinh và những đóng góp cho tập thể.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Cà Mau, nhận xét: “Nhà giáo tiêu biểu là những tấm gương có nhiều nỗ lực, đóng góp thiết thực cho ngành giáo dục. Thành tích của các thầy cô góp phần lan toả tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong toàn ngành. Chúng tôi mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục giữ vững tâm huyết, nâng cao chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay”.

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp tôn vinh những người đã chọn gắn bó với sự nghiệp trồng người. Mỗi giờ lên lớp trách nhiệm, sáng kiến đổi mới và việc làm tận tâm của thầy cô đều góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực cho giáo dục. Thành quả đáng quý nhất của nghề giáo chính là sự trưởng thành của học sinh, niềm tin của phụ huynh và xã hội, là những thế hệ công dân được vun đắp tri thức, nhân cách để tự tin bước vào tương lai.