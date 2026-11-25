Tiếp cận vấn đề bằng tinh thần khách quan, tôn trọng sự thật, không để những nhận định phiến diện chi phối chính là biểu hiện của bản lĩnh, trách nhiệm công dân và ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Điệp

1. Đối với những tài khoản, cá nhân có cách tiếp cận như vậy, một chính sách vừa ban hành, thay vì tìm hiểu mục tiêu, nội dung đổi mới và những vấn đề cần giải quyết, họ đã vội vàng đưa ra những kết luận thiếu căn cứ.

Một dự án vừa triển khai, thay vì xem xét quy mô, công năng, hiệu quả kinh tế - xã hội và yêu cầu thực tiễn, họ lập tức tập trung vào những chi tiết chưa hoàn thiện để phê phán.

Một công trình mới đưa vào sử dụng, thay vì đánh giá tổng thể những giá trị mang lại, họ chỉ chăm chú vào một vài khiếm khuyết, thậm chí lấy hiện tượng cá biệt để quy kết bản chất của cả công trình.

Điều đáng nói không phải là việc chỉ ra hạn chế, bởi mọi chủ trương, chính sách, dự án hay công trình đều cần được giám sát, đánh giá và hoàn thiện. Vấn đề nằm ở phương pháp tiếp cận và mục đích phê phán.

Người phản biện có trách nhiệm luôn đặt vấn đề trên cơ sở tìm hiểu, phân tích và đánh giá khách quan: Chính sách có điểm gì mới, hướng tới giải quyết vấn đề gì, kết quả nào cần phát huy và hạn chế nào cần khắc phục? Ngược lại, người bị chi phối bởi định kiến thường xuất phát từ một kết luận có sẵn rồi lựa chọn thông tin bất lợi để củng cố nhận định chủ quan, chỉ nhìn vào những mảnh ghép tiêu cực mà bỏ qua bức tranh tổng thể, né tránh việc tìm hiểu bản chất sự việc.

Đó là biểu hiện của tư duy phủ định cái mới, thiên kiến xác nhận và tâm lý ngại thay đổi, muốn duy trì hiện trạng. Khi đã mặc định một sự việc là tiêu cực, người ta thường có xu hướng bỏ qua thông tin tích cực, xem nhẹ bằng chứng trái chiều, thậm chí bảo vệ nhận định ban đầu bất chấp những chuyển biến từ thực tiễn. Hoài nghi có thể là khởi điểm của tư duy phản biện, nhưng khi thiếu căn cứ và bị định kiến chi phối, nó sẽ trở thành rào cản đối với nhận thức và đánh giá khách quan.

Đằng sau những biểu hiện này có thể là nhiều nguyên nhân khác nhau. Có người do thiếu thông tin, hạn chế về phương pháp tiếp cận; có người bị chi phối bởi cảm xúc, lợi ích cá nhân hoặc tâm lý đám đông. Tuy nhiên, cũng cần nhận diện những đối tượng cơ hội chính trị, phần tử phản động, chống phá cố tình lợi dụng những hạn chế, bất cập có thật trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách để xuyên tạc, bóp méo bản chất sự việc, phủ nhận thành quả phát triển, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Bên cạnh đó, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, thiếu niềm tin và bản lĩnh ở một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng có thể dẫn đến việc tiếp nhận, chia sẻ hoặc phụ họa những quan điểm sai trái, thiếu khách quan.

Định kiến có thể bắt nguồn từ hạn chế trong nhận thức cá nhân, nhưng khi bị cố tình lợi dụng để bóp méo sự thật, xuyên tạc bản chất vấn đề, nó không còn đơn thuần là cách nhìn phiến diện mà có thể trở thành phương thức gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội. Vì vậy, cần phân biệt rõ hạn chế trong nhận thức, phản biện có trách nhiệm và hành vi cố tình xuyên tạc, chống phá; từ đó xác định phương thức đấu tranh phù hợp, trên cơ sở thông tin xác thực, lập luận chặt chẽ và bằng chứng thuyết phục.

2. Thực tế, người mang nặng định kiến cũng chính là người tự thu hẹp thế giới quan và hạn chế khả năng phát triển của bản thân. Khi chỉ tiếp nhận những thông tin phù hợp với suy nghĩ sẵn có, họ dần mất đi thói quen nhìn nhận vấn đề đa chiều, khó tiếp thu cái mới và thiếu khả năng điều chỉnh nhận thức trước những bằng chứng xác đáng. Họ có thể biết nhiều thông tin nhưng chưa chắc đã hiểu đúng bản chất sự việc; có thể đưa ra nhiều phán xét nhưng chưa chắc đã có nhận định khách quan.

Đáng ngại hơn, khi chê bai trở thành thói quen, con người dễ rơi vào trạng thái bất mãn, hoài nghi và thiếu hài lòng thường trực. Mọi sự việc đều có thể trở thành đối tượng phàn nàn, mọi thay đổi đều có thể bị nhìn nhận như một lý do để phản đối. Họ khó ghi nhận nỗ lực, thành quả của người khác và nhận ra những cơ hội phát triển từ các chuyển biến tích cực của cuộc sống. Nhìn nhận thế giới qua lăng kính tiêu cực cũng đồng nghĩa với việc tự đánh mất cơ hội học hỏi, thích ứng và hoàn thiện bản thân.

Không chỉ giới hạn nhận thức cá nhân, những góc nhìn định kiến khi được phát tán và khuếch đại trên không gian mạng còn có thể gây ra những hệ lụy đối với xã hội. Những nhận định thiếu căn cứ, nếu liên tục được chia sẻ cùng các bình luận cảm tính, dễ tạo nên nhận thức sai lệch về một chính sách, dự án hoặc sự kiện, khiến dư luận đánh giá vấn đề thiếu toàn diện.

Một hệ lụy đáng lo ngại khác là làm suy giảm động lực đổi mới, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Mọi quá trình đổi mới đều có thể phát sinh khó khăn, rủi ro và những bất cập cần điều chỉnh. Dù là cán bộ đề xuất sáng kiến, tập thể triển khai mô hình mới, doanh nghiệp đầu tư dự án hay địa phương thực hiện công trình, tất cả đều cần không gian để thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện.

Nếu mọi nỗ lực đều bị nhìn nhận bằng định kiến, mọi thiếu sót đều dễ dàng bị quy kết thành thất bại, người thực hiện sẽ có tâm lý e ngại, chọn giải pháp an toàn, không dám đổi mới và né tránh trách nhiệm.

Một môi trường mà người làm việc luôn phải lo ngại những phán xét thiếu khách quan sẽ khó khơi dậy tinh thần sáng tạo. Một cộng đồng chỉ chăm chú vào khiếm khuyết mà thiếu khả năng ghi nhận những giá trị tích cực cũng khó tạo dựng động lực phát triển.

Đáng chú ý, những nhận định phiến diện, tiêu cực còn có thể bị các đối tượng chống phá lợi dụng để dựng lên những câu chuyện xuyên tạc. Từ một sai sót cụ thể, chúng suy diễn thành bản chất của cả một chủ trương; từ một bất cập trong triển khai, quy kết thành sự yếu kém của cả hệ thống; từ một vấn đề cần điều chỉnh, dẫn dắt dư luận đến những kết luận phủ nhận thành quả phát triển.

Trước thực tế đó, cần chung tay xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, hình thành phương pháp nhận thức khoa học và đề cao văn hóa đối thoại có trách nhiệm.

Mỗi cá nhân cần tiếp cận thông tin bằng tư duy đa chiều, kiểm chứng trước khi chia sẻ, đánh giá sự việc trên cơ sở bằng chứng và tôn trọng sự thật. Chỉ khi định kiến được thay thế bằng nhận thức khách quan, phản biện đi đôi với tinh thần xây dựng, chúng ta mới có thể góp phần tạo dựng đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển.

3. Muốn vượt qua định kiến, trước hết, mỗi người cần nhận diện những thiên kiến trong chính suy nghĩ và cách tiếp nhận thông tin của mình. Một quan điểm không thể đáng tin chỉ vì có nhiều người đồng tình, được diễn đạt gay gắt hay tạo cảm xúc mạnh, mà phải được đánh giá trên cơ sở nguồn tin xác thực, lập luận logic và khả năng phản ánh đúng bản chất vấn đề.

Khi tiếp nhận một nhận định tiêu cực về chính sách, dự án hay công trình, cần đặt câu hỏi: Thông tin xuất phát từ đâu? Đã đầy đủ bối cảnh chưa? Bằng chứng đưa ra có phản ánh toàn diện sự việc không? Đó là sự phân tích một hạn chế cụ thể hay sự suy diễn nhằm phủ định toàn bộ vấn đề?

Mỗi người cần rèn luyện tư duy đa chiều, tôn trọng sự thật và sẵn sàng điều chỉnh nhận thức. Không mặc nhiên coi cái mới là tốt, nhưng cũng không lấy cái cũ làm thước đo duy nhất để phủ định cái mới; không né tránh hạn chế, nhưng cũng không để một vài khiếm khuyết che khuất những giá trị tích cực.

Đặc biệt, không đồng nhất ý kiến cá nhân với sự thật đã được kiểm chứng, không vội chia sẻ thông tin gây phẫn nộ khi chưa xác định rõ nguồn gốc và tính xác thực.

Quan trọng hơn, phải có bản lĩnh thừa nhận và điều chỉnh nhận định khi xuất hiện những bằng chứng thuyết phục hơn. Vượt qua định kiến không phải là từ bỏ chính kiến, mà là xây dựng chính kiến trên nền tảng tri thức, sự thật và tinh thần cầu thị.

Cùng với trách nhiệm của mỗi người dùng mạng xã hội, các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí cần chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, minh bạch; giải đáp những vấn đề dư luận quan tâm và phản bác các luận điệu xuyên tạc.

Các cơ quan thực thi cần nâng cao trách nhiệm giải trình, nghiêm túc tiếp thu những phản ánh xác đáng và kịp thời khắc phục bất cập. Minh bạch, cầu thị và hành động thực chất chính là nền tảng củng cố niềm tin, thu hẹp khoảng trống cho thông tin sai lệch, thiếu khách quan.

Chúng ta không xây dựng một xã hội chỉ biết ca ngợi, tô hồng mọi thứ, nhưng cũng không thể để tư duy phủ định trở thành cách ứng xử trước mọi đổi thay.

Một xã hội tiến bộ cần những người dám chỉ ra cái chưa tốt, đồng thời biết ghi nhận cái tốt; đủ bản lĩnh để phản biện và đủ công tâm để thừa nhận khi mình chưa đúng. Phê bình chỉ thực sự có giá trị khi góp phần cải thiện thực tiễn; phản biện chỉ thực sự có ý nghĩa khi hướng tới hoàn thiện; hoài nghi chỉ thực sự hữu ích khi xuất phát từ khát vọng tìm kiếm sự thật.

Đừng để định kiến biến quyền phản biện thành thói quen phủ định, đừng để hoài nghi lấn át năng lực kiến tạo. Vượt qua định kiến không chỉ là thay đổi cách nhìn nhận sự việc, mà còn là mở rộng tầm nhìn, củng cố niềm tin và góp phần xây dựng tương lai.