Từ đòi hỏi của chiến trường đến yêu cầu của đơn vị

Giữa những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 25-11-1966, Trường Trung cấp Quân y, tiền thân của Trường Cao đẳng Hậu cần 1, được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết đào tạo nhân viên quân y, quân dược. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, cán bộ, giáo viên vừa xây dựng trường, vừa tổ chức đào tạo phục vụ chiến trường. Thực hiện phương châm “Nhà trường gắn liền với chiến trường”, nhiều đoàn cán bộ, giáo viên đã trực tiếp đến chiến trường, tìm hiểu tình hình thương vong, bệnh tật để bổ sung nội dung giảng dạy. Những yêu cầu từ thực tiễn đã trở thành căn cứ để người thầy điều chỉnh bài giảng và rèn luyện kỹ năng cho học viên.

Sau ngày đất nước thống nhất, nhà trường tiếp tục đào tạo cán bộ, nhân viên quân y phục vụ nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế. Qua nhiều lần kiện toàn tổ chức, thay đổi phiên hiệu, tháng 1-2021, Trường Cao đẳng Quân y 1 được điều chuyển về trực thuộc Tổng cục Hậu cần (nay là Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) và đổi tên thành Trường Cao đẳng Hậu cần 1. Từ nền tảng đào tạo quân y, nhà trường mở rộng sang các chuyên ngành quân nhu, xăng dầu, doanh trại. Sự chuyển đổi ấy đặt ra yêu cầu xây dựng chương trình, chuẩn bị đội ngũ và tổ chức thực hành phù hợp với từng vị trí công tác.

Nhìn lại chặng đường 60 năm, bài học có ý nghĩa trực tiếp với công tác đào tạo hôm nay là phải thường xuyên nắm chắc nhu cầu thực tiễn đơn vị. Trước đây, cán bộ, giáo viên đến chiến trường để biết học viên cần được chuẩn bị những gì trước khi lên đường. Ngày nay, việc khảo sát nhiệm vụ ở cơ sở, tổ chức thực tập và tiếp nhận phản hồi của đơn vị sử dụng học viên tốt nghiệp giúp nhà trường nhận rõ những nội dung cần bổ sung, những kỹ năng cần rèn luyện. Mối liên hệ thường xuyên này giúp chương trình đào tạo theo kịp yêu cầu công tác ở từng chuyên ngành.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra tiết học môn Phẫu thuật thực hành của học viên đào tạo y sĩ Trường Cao đẳng Hậu cần 1. Ảnh: TUYÊN HUẤN

Rèn tay nghề từ bài giảng đến thực tập

Khi chuyển sang đào tạo đa ngành, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tập trung rà soát, điều chỉnh 20 chương trình theo chuẩn đầu ra của từng đối tượng, đồng thời chỉ đạo biên soạn giáo trình, tài liệu. Với các môn chuyên ngành, nhà trường chú trọng hướng dẫn học viên thực hành theo quy trình, tăng cơ hội thao tác và sửa lỗi ngay trong giờ học. Hơn 80 video hướng dẫn quy trình cấp cứu ban đầu được xây dựng để học viên đối chiếu với thao tác của mình. Các phòng thực hành chuyên ngành, bài giảng điện tử và phần mềm mô phỏng tạo điều kiện để giảng viên tổ chức luyện tập, kiểm tra và đánh giá tiến bộ của người học.

Để học viên làm quen với môi trường công tác, nhà trường phối hợp tổ chức thực tập tại Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật), Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) và các cơ quan, đơn vị hậu cần. Qua thực tập, học viên có dịp vận dụng kiến thức vào công việc và rèn luyện kỹ năng, tác phong công tác. Đây cũng là dịp để giảng viên nhận biết những vướng mắc người học thường gặp khi thực hiện nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh cách hướng dẫn trên lớp. Cùng với thực tập, huấn luyện dã ngoại cuối khóa giúp học viên củng cố kiến thức, phối hợp công tác trong tập thể.

Năm học 2025-2026, nhà trường tổ chức thi và xét tốt nghiệp với 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 89,8% khá, giỏi. Kết quả ấy ghi nhận nỗ lực của đội ngũ giảng viên và học viên trong quá trình đổi mới dạy, học. Giá trị của kết quả đào tạo còn được thể hiện qua việc học viên đảm nhiệm công việc sau khi về đơn vị. Vì vậy, đánh giá cuối khóa luôn gắn với phản hồi từ cơ sở về tay nghề, tác phong và khả năng thích ứng của học viên. Những nhận xét từ người trực tiếp giao việc là căn cứ để các khoa xem lại nội dung giảng dạy và cách đánh giá thực hành.

Gắn trách nhiệm người thầy với chất lượng đầu ra

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, coi trọng yêu cầu của từng vị trí công tác. Các khoa chuyên ngành sẽ phối hợp với đơn vị tiếp nhận học viên xác định rõ kiến thức, kỹ năng phải đạt ở từng khóa, dành thời lượng phù hợp cho thực hành và đưa kết quả thực tập vào đánh giá quá trình học tập. Cùng với chuyên môn, nhà trường coi trọng giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm học viên hình thành ý thức chịu trách nhiệm về công việc của mình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đổi mới chương trình phải đi cùng bồi dưỡng đội ngũ, nhà trường chú trọng tạo điều kiện để giảng viên đi thực tế, cập nhật kiến thức chuyên ngành và rèn phương pháp hướng dẫn thực hành. Nghiên cứu khoa học, sáng kiến và chuyển đổi số cần tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể của dạy và học.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết, kỷ luật - Dạy tốt, học tốt - Tự lực, tự cường”, những năm tới, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trách nhiệm của cán bộ chủ trì và từng giảng viên được thể hiện qua việc giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng giờ học và theo sát quá trình tiến bộ của học viên. Mục tiêu là mỗi học viên tốt nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, thành thạo kỹ năng chuyên ngành và sớm đảm nhiệm được công việc ở đơn vị. Đó cũng là cách thiết thực để các thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống 60 năm của Trường Cao đẳng Hậu cần 1 (25-11-1966 / 25-11-2026).