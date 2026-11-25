Hai năm học đó, môn Toán đều do thầy giáo Nguyễn Ngọc Nguyên dạy. Quê thầy ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (nay là xã Thanh Miện, TP Hải Phòng). Khi ấy thầy còn rất trẻ, khoảng 24-25 tuổi, dáng thầy hơi gầy, thư sinh, giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm. Phương pháp truyền thụ dễ hiểu của thầy đã gợi mở, phát triển tư duy, năng lực toán học cho học sinh; các lớp học do thầy Nguyên dạy Toán đều có số học sinh giỏi Toán nhiều nhất trường, nhất huyện. Quá trình giảng dạy, thầy luôn quan tâm, dạy bảo học sinh chăm chỉ học tập, thương yêu, giúp đỡ bố mẹ, nhất là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cuối năm 1970, khi biết tin mẹ tôi ốm nặng, thầy cùng các bạn đội mũ rơm (thời ấy ai cũng đội mũ rơm để tránh mảnh bom của giặc Mỹ) đến thăm mẹ tôi và động viên anh em tôi chăm sóc mẹ, yên tâm học tập.

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Bỗng một ngày chúng tôi phải chia tay thầy để thầy lên đường tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là một buổi sáng mùa thu năm 1971, tôi vồn vã đến trường như mọi ngày thì thấy đông đảo thầy cô cùng đại diện học sinh các lớp náo nức tiễn thầy Nguyên đến trụ sở xã tập trung nhập ngũ. Lúc đó, tôi chỉ kịp đứng nghiêm chào các thầy cô... Bất chợt thầy Nguyên nhìn thấy tôi, giọng nói ân cần: “Xô ở nhà cố gắng em nhé! Thầy rất tin tưởng các em...”. Nghe lời thầy, tôi chỉ kịp trả lời “vâng ạ”, rồi quay ngoắt lại, văng cả chiếc mũ rơm xuống đường, vội vã đi theo đoàn tới trụ sở xã cùng tiễn thầy và các thanh niên quê nhà lên đường đánh Mỹ.

Sau khi thầy Nguyên lên đường, trong đầu tôi cứ hiển hiện không khí rộn rã ngày tòng quân đánh giặc cùng lời căn dặn của thầy... Đầu năm 1975, đến tuổi trưởng thành, tôi vào bộ đội rồi cùng đơn vị thần tốc trên Đường Trường Sơn vào chiến trường. Trong lòng tôi phơi phới quyết tâm và hy vọng có thể gặp được người thầy của mình ở nơi trận mạc. Nhưng sau khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất và đến đầu năm 1978 thì tôi được ra Bắc. Khi được các thầy cô và bạn bè cho biết thầy Nguyên đã hy sinh ở chiến trường Quảng Trị, ruột gan tôi như thắt lại! Thương nhớ thầy vô cùng!

Hơn 55 năm qua, bóng dáng và lời căn dặn “... cố gắng em nhé” của thầy giáo Nguyễn Ngọc Nguyên đã khắc sâu trong tâm trí tôi, luôn nhắc nhở, nâng bước tôi vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để làm tròn nhiệm vụ của một người lính trong quân ngũ cũng như cuộc sống giữa đời thường.