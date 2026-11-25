Chủ động thích ứng, lan toả phong trào khuyến học từ cơ sở

Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, hội khuyến học các cấp trong tỉnh vẫn kiên định mục tiêu, duy trì hiệu quả hoạt động và tạo sức lan toả rộng khắp. Ðặc biệt, sau đại hội nhiệm kỳ 2026-2031, hội khuyến học các xã, phường từng bước ổn định tổ chức, tích cực đổi mới và linh hoạt phương thức hoạt động để phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Ghi nhận những chuyển biến tích cực từ thực tiễn, ông Nguyễn Bá Long, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau, đánh giá: “Năm 2026, hội khuyến học các xã, phường đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Nhiều địa phương xây dựng được những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đặc biệt là trong việc vận động nguồn lực tiếp sức học sinh hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các cấp hội cơ sở chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương huy động sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài ngay tại cơ sở”.

Nhờ chủ động thích ứng, dưới sự lãnh đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cùng tấm lòng nhân ái của mạnh thường quân, mạng lưới khuyến học cơ sở huy động được nguồn lực xã hội hoá đáng kể. Chỉ riêng năm 2026, hội khuyến học các xã, phường kết nối các tổ chức và nhà hảo tâm đóng góp khoảng 14 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, hơn 7 ngàn suất học bổng, trên 1 ngàn xe đạp và gần 300 ngàn dụng cụ học tập, tập vở được trao tặng học sinh nghèo, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Sau sắp xếp xã và các ấp, xã Ðịnh Thành kịp thời củng cố, kiện toàn 23 chi hội; phát triển mới 50 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 18-.400 người. Ðịa phương hiện có trên 6 ngàn hộ gia đình được công nhận gia đình học tập, 290 dòng họ học tập, 22 cộng đồng học tập và 11 đơn vị học tập.

Hội Khuyến học xã Ðịnh Thành tổ chức cuộc họp trao đổi về các nội dung tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2026.

Dịp đầu năm học mới 2026-2027, hội khuyến học xã kết hợp với các trường, đoàn thể địa phương vận động và trao học bổng cho 122 học sinh, tặng dụng cụ học tập, xe đạp cho 730 em.

Em Ngô Thị Mộng Quỳnh (ấp Kinh Xáng) là một trong những học sinh được hỗ trợ học bổng và xe đạp đợt này. Liên tục 7 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Gia đình em thuộc diện khó khăn, mọi chi phí sinh hoạt và học hành của em chỉ dựa vào thu nhập từ việc lột tôm thuê của cha em, ông Ngô Văn Chen.

"Sự tiếp sức kịp thời của hội khuyến học xã giúp em vượt qua khó khăn để tự tin bước tiếp. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ sự yêu thương, quan tâm của Hội và mạnh thường quân”, em Mộng Quỳnh bày tỏ.

Ðiểm nhấn chuyển đổi số trong xây dựng xã hội học tập

Thời gian qua, hội khuyến học các xã, phường luôn quan tâm triển khai các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Qua đó, từng bước phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Hội chủ động phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và Nhân dân về ý nghĩa của việc học tập suốt đời. Trong đó, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học đã và đang tạo hiệu ứng tích cực.

“Chuyển đổi số tạo ra bước chuyển biến tích cực trong công tác khuyến học. Thông qua việc các chi hội và gia đình chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng không gian mạng để học tập, nghiên cứu, tinh thần “học không bao giờ cùng” ngày càng thấm sâu, tạo động lực xây dựng xã hội học tập ngay tại địa phương”, bà Ðỗ Thị Kim Nguyện, Chủ tịch Hội Khuyến học phường An Xuyên, cho biết.

Tại Trường Tiểu học An Xuyên, Phân hiệu 1 Nguyễn Tạo, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ghi nhận chuyển biến rõ nét. Với giáo viên, công nghệ số giúp thiết kế bài giảng nhanh chóng, sinh động và sáng tạo hơn với nội dung, hình thức đa dạng; đồng thời hỗ trợ khai thác hiệu quả nguồn học liệu số, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học. Còn đối với học sinh, chuyển đổi số mở ra nguồn học liệu phong phú, tăng tính tương tác, qua đó rèn luyện tinh thần tự học, tự tìm tòi và sáng tạo cho các em.

Ứng dụng chuyển đổi số vào giảng dạy giúp tăng hứng thú học tập cho học sinh. (Ảnh: Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học phường An Xuyên, Phân hiệu 1 Nguyễn Tạo).

Em Trần Song Bảo Ngọc, học sinh Lớp 5D, cho biết: “Khi học ở trường, cô giáo ứng dụng các bài giảng điện tử kết hợp trình chiếu video giúp em dễ hiểu bài và nhớ kiến thức lâu hơn. Nhờ vậy, em thấy việc học thú vị hơn và bản thân tiến bộ hơn”.

Không dừng lại ở trường học, tại nhiều gia đình trên địa bàn, phong trào chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào học tập cũng diễn ra tích cực. Chị Trần Thị Thiện Tính (Khóm 15, phường An Xuyên) có 2 con đang học tiểu học. Nắm bắt xu hướng phát triển của công nghệ số trong mọi mặt đời sống xã hội, vợ chồng chị đầu tư 2 máy tính xách tay nhỏ gọn để hỗ trợ các con rèn luyện sự chủ động học tập tại nhà.

“Các bé nhà tôi thường xuyên sử dụng Internet để tìm hiểu thêm bài tập và tham gia các sân chơi trực tuyến như: IOE, Trạng nguyên Tiếng Việt. Qua thời gian cho con ứng dụng công nghệ vào học tập, tôi thấy các bé rất thích thú, tiếp thu kiến thức nhanh”, chị Trần Thị Thiện Tính bày tỏ.

Chị Trần Thị Thiện Tính tạo điều kiện và đồng hành cùng 2 con nhỏ ứng dụng công nghệ vào học tập.

Bước sang năm 2027, năm thứ hai triển khai Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu Hội Khuyến học các xã, phường lần thứ I (nhiệm kỳ 2026-2031), các tổ chức hội cơ sở tiếp tục xác định trọng tâm là củng cố, kiện toàn tổ chức từ xã, phường đến khóm, ấp, trường học và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên. Cùng với việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập và chăm lo học sinh hoàn cảnh khó khăn, tăng cường chuyển đổi số sẽ tiếp tục là đòn bẩy quan trọng để phong trào học tập suốt đời lan toả sâu rộng, bền vững trong cộng đồng.