Trường THPT Đặng Huy Trứ . Ảnh: Tư liệu

Phản ánh đến cơ quan báo chí, cô N.T.H., giáo viên Trường THPT Đặng Huy Trứ cho biết, ngày 17/11, nhà trường thông báo đến các tổ chuyên môn về việc tổ chức bữa cơm thân mật sau tọa đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Những giáo viên không tham gia được yêu cầu báo lại để tổ tổng hợp, gửi về trường.

Do bận việc gia đình, cô H. đã thông báo không tham gia bữa cơm thân mật. Tuy nhiên, ngày 18/11, nhà trường lập danh sách “Giáo viên không tham gia gặp mặt sau tọa đàm 20/11”, có đóng dấu và niêm yết tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm.

Điều khiến cô H. bức xúc là bản thân đã thực hiện đúng yêu cầu của trường. Việc không tham gia tiệc liên hoan xuất phát từ hoàn cảnh cá nhân, không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn hay các hoạt động giáo dục của trường. Thế nhưng, việc bị đưa tên vào danh sách niêm yết công khai trước tập thể đồng nghiệp khiến cô cảm thấy áp lực, danh dự bị ảnh hưởng.

Theo ông Hoàng Phồn Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ, trường có niêm yết danh sách hai nữ giáo viên không tham gia tiệc liên hoan. Việc làm này nhằm đảm bảo tính minh bạch trong chi trả chế độ dịp 20/11.

Cụ thể, mỗi giáo viên được nhà trường chi 300 nghìn đồng. Những người không dự tiệc được nhận đủ số tiền này, còn những người tham gia đóng góp 160 nghìn đồng để thanh toán chi phí bữa ăn. Việc lập và niêm yết danh sách nhằm phân biệt các trường hợp khi thực hiện chi trả.

Tuy nhiên, theo cô H., ngày 19/11, trường đã chuyển khoản 300 nghìn đồng cho mỗi giáo viên cùng khoản truy lĩnh tăng 10% phụ cấp đứng lớp. Sau buổi liên hoan, những người tham dự mới đóng 160 nghìn đồng thông qua tổ chuyên môn để chuyển về bộ phận tài vụ. Vì vậy, cô H. cho rằng, việc niêm yết công khai danh sách giáo viên không dự tiệc là không cần thiết.

Bữa cơm thân mật sau buổi tọa đàm vốn là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và thắt chặt tình cảm đồng nghiệp. Song, mỗi người có hoàn cảnh, điều kiện gia đình khác nhau. Việc tham gia hay không cũng cần được tôn trọng.

Ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh, dù đang trong ngày nghỉ lễ, chiều 24/11, Sở GD&ĐT đã mời Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ đến làm việc, báo cáo, làm rõ sự việc.

Tối 24/11, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, tại buổi làm việc, Sở GD&ĐT đã nhắc nhở Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ về cách ứng xử trong công tác quản lý. Hiệu trưởng đã tiếp thu ý kiến của Sở và thừa nhận cách xử lý sự việc chưa phù hợp.

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ trực tiếp gặp giáo viên, chân thành xin lỗi về sự việc xảy ra, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý, ứng xử, đặc biệt là việc tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu tâm tư của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Được biết, trong chiều 24/11, ông Hoàng Phồn Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ đã trực tiếp đến nhà xin lỗi cô giáo N.T.H.