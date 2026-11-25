XEM VIDEO: Thiếu tá Nguyễn Trung Hải chia sẻ với anh Nguyễn Minh Thạo về Luật nghĩa vụ quân sự

Trong đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027, tại xã biên giới Ia Rvê có 25/71 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. 5 quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đang hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng trước ngày lên đường.

Trong số đó, có 3 thanh niên tạm gác lại giảng đường đại học để lên đường nhập ngũ gồm: Đàm Trường Sơn (dân tộc Mường) trúng tuyển Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột; Phạm Hùng Dũng (dân tộc Mường) trúng tuyển Trường ĐH Tây Nguyên; Đào Hoàng Huy (dân tộc Kinh) trúng tuyển Trường ĐH Đông Á.

Ngoài ra, Vi Văn Tuân (dân tộc Thái) và Nguyễn Minh Thạo (dân tộc Kinh) tuy không tham gia kỳ thi đại học nhưng đã trở thành những công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ đầu tiên tại xã Ia Rvê.

Đàm Trường Sơn cho biết, trước khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đã trúng tuyển Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột.

“Em cũng rất mừng vì sắp được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đây là niềm tự hào của bản thân và gia đình. Vào quân đội để được rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành hơn, học cách sống có kỷ luật và trách nhiệm; đồng thời hướng tới mục tiêu phục vụ lâu dài và cống hiến nhiều hơn cho quân đội”, Sơn chia sẻ.

Đàm Trường Sơn (trái) đang chuẩn bị được kết nạp Đảng. Ảnh: Hải Dương

Cách đây 5 năm, Nguyễn Minh Thạo cùng bố mẹ từ Trà Vinh lên xã Ia Rvê lập nghiệp. Sau khi hoàn tất việc đăng ký cư trú tại địa phương, Thạo đã chủ động viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

"Sau khi viết đơn tình nguyện và được chi bộ giới thiệu kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, em rất vui. Người thân đều mong em sẽ trưởng thành hơn khi được rèn giũa trong môi trường quân đội...", Thạo bày tỏ.

25 lá đơn tình nguyện nhập ngũ

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Hải, nhân viên Quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Ia Rvê cho biết, nếu như mùa tuyển quân năm 2026 toàn xã chỉ có 1 công dân viết đơn tình nguyện, thì năm 2027 con số này đã tăng lên 25 người - số lượng vượt ngoài mong đợi của đơn vị.

Nguyễn Minh Thạo (bên phải) tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Hải Dương

Theo Thiếu tá Hải, để tạo được bước chuyển biến tích cực này, ngay sau lễ giao quân năm 2026, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, tập trung làm rõ quyền lợi, trách nhiệm cùng các chế độ, chính sách đối với bộ đội xuất ngũ.

Để có con số tình nguyện nhập ngũ nêu trên, song song với truyền thông trên không gian mạng, Ban CHQS xã còn cử cán bộ đến tận nhà những thanh niên đi làm ăn xa nhưng có nguyện vọng nhập ngũ để trực tiếp tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho gia đình.

"Đến nay, thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn xã đều thể hiện tinh thần phấn khởi, hăng hái và sẵn sàng tham gia khám tuyển sức khỏe cấp khu vực vào ngày 7/12 tới. Điều này thể hiện tinh thần yêu nước, xung kích và đi đầu của thế hệ trẻ vùng biên giới xa xôi", Thiếu tá Nguyễn Trung Hải cho hay.