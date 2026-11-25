Đại tá Nguyễn Văn Lai, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 915, Trường Sĩ quan Không quân

Người chỉ huy trưởng thành từ thực tiễn

Từ một học viên phi công, Đại tá Nguyễn Văn Lai đã trở thành lái chính, biên đội trưởng, chính trị viên, phi đội trưởng, phó trung đoàn trưởng, rồi trung đoàn trưởng. Ở vị trí công tác nào Đại tá luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, làm việc có khoa học, trách nhiệm cao và ý chí không ngừng học tập, rèn luyện. Đặc biệt, rất giàu kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy và đào tạo phi công quân sự.

Đại tá Nguyễn Văn Lai cho biết: “Chất lượng đào tạo phi công không chỉ được đánh giá bằng số giờ bay, chuyến bay hay kết quả hoàn thành chương trình, mà quan trọng hơn là đào tạo được những phi công có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, tác phong chính quy, kỷ luật nghiêm và khả năng xử trí tốt các tình huống trong thực tiễn”.

Bên cạnh đó, Đại tá còn là người thầy mẫu mực, tâm huyết, trách nhiệm, cống hiến hết mình vì sự nghiệp “trồng người” để bảo vệ Tổ quốc. Bởi huấn luyện phi công quân sự là quá trình đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, giữa kiến thức chuyên môn với bản lĩnh, tâm lý và kỹ năng xử trí tình huống.

Thấu hiểu điều đó, đồng chí luôn quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên bay có trình độ chuyên môn vững vàng, phương pháp sư phạm tốt, mẫu mực trong lời nói và hành động. Đặc biệt, trong những nội dung huấn luyện khó, phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao, Đại tá luôn đề cao việc chuẩn bị chu đáo, phân công giáo viên phù hợp, kiểm tra chặt chẽ chất lượng từng giai đoạn huấn luyện; kiên quyết không chạy theo thành tích, không hạ thấp yêu cầu, tiêu chuẩn và điều kiện bảo đảm an toàn.

Đại tá Nguyễn Văn Lai truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm cho học viên phi công

Thiếu tá Đào Đăng Phong, Phó Phi đội trưởng Huấn luyện, Phi đội 1 cảm nhận về người chỉ huy của mình: “Ở cạnh Trung đoàn trưởng, chúng tôi không chỉ học hỏi được nhiều kinh nghiệm bay mà còn phong cách làm việc nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao trước mỗi nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Lai thường xuyên quan tâm, chỉ bảo, phân tích cụ thể để giáo viên và học viên hiểu sâu, nắm chắc, thực hành đúng. Sự nghiêm khắc nhưng gần gũi của đồng chí là động lực để chúng tôi không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, bảo đảm an toàn trong từng chuyến bay”.

Nêu cao tinh thần nêu gương

Trên cương vị Trung đoàn trưởng, Đại tá Nguyễn Văn Lai luôn chú trọng xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, chỉ huy và toàn đơn vị; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong công việc, luôn giữ tác phong sâu sát, quyết đoán, nói đi đôi với làm, lấy chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

Đại tá Nguyễn Văn Lai tặng hoa chúc mừng học viên hoàn thành chuyến bay đơn đầu tiên

Sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, Trung đoàn 915 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2026, đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện bay, bảo đảm chất lượng đào tạo và yêu cầu an toàn; được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Đây không chỉ là kết quả của tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Trung đoàn mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm, năng lực tổ chức chỉ huy của người đứng đầu đơn vị.

Từ giảng đường trên mặt đất đến những bài học giữa tầng mây, những người thầy như Đại tá Nguyễn Văn Lai vẫn đang lặng thầm chắp cánh cho các thế hệ phi công tiếp tục viết nên những hành trình mới, vững vàng làm chủ bầu trời Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Đức Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 915 đánh giá: “Đồng chí Nguyễn Văn Lai là cán bộ chỉ huy có bản lĩnh, trách nhiệm, luôn sâu sát thực tiễn và đặt chất lượng huấn luyện, an toàn bay lên hàng đầu. Điều đáng ghi nhận ở đồng chí, không chỉ chỉ huy bằng mệnh lệnh mà còn nêu gương bằng hành động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức tự giác và khát vọng vươn lên trong cán bộ, giáo viên, học viên. Những kết quả của Trung đoàn có sự đóng góp quan trọng từ tinh thần tận tụy và năng lực tổ chức chỉ huy của đồng chí”.