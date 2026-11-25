Học sinh vùng khó Quảng Hòa (Lâm Đồng) được học tập trong môi trường khang trang tại phân hiệu Trường Tiểu học Quảng Hòa

Những ngôi trường đổi thay ở vùng khó

Bước vào năm học 2026 - 2027, hơn 670 học sinh tại phân hiệu Trường Tiểu học Quảng Hòa, xã Quảng Hòa được học tập trong những phòng học khang trang. 2 khối nhà với 14 phòng học, cùng sân trường và hệ thống hàng rào được xây dựng đồng bộ, mang đến diện mạo mới cho ngôi trường ở xã đặc biệt khó khăn.

Công trình có tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình MTQG. Không chỉ bổ sung phòng học, việc đầu tư còn cải thiện không gian sinh hoạt, vui chơi và điều kiện học tập của học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Khuôn viên phân hiệu Trường Tiểu học Quảng Hòa (Lâm Đồng) khang trang, tạo môi trường thuận lợi cho con em học tập

Theo Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu Trường Tiểu học Quảng Hòa Thái Mai Tịnh, những phòng học mới giúp học sinh bớt nóng vào mùa khô, đỡ lạnh khi thời tiết chuyển rét.

Sân trường rộng rãi hơn, tạo điều kiện cho các em vui chơi, sinh hoạt sau mỗi giờ học. Hệ thống phòng học đa năng cũng giúp nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết.

Phân hiệu Trường Tiểu học Quảng Hòa được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu của Lâm Đồng học tập tốt hơn

Với một địa bàn có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số như Quảng Hòa, việc cải thiện trường lớp có ý nghĩa thiết thực. Cơ sở vật chất tốt hơn không chỉ phục vụ dạy và học mà còn góp phần động viên học sinh đến trường, hạn chế nguy cơ bỏ học ở vùng sâu, vùng xa.

Tại xã biên giới Tuy Đức, Trường Mầm non Họa Mi cũng đón năm học mới với cơ sở vật chất được cải thiện. Trong năm 2026, nhà trường được bố trí 2,3 tỷ đồng từ nguồn vốn MTQG để sửa chữa, nâng cấp 6 phòng học tại 2 điểm trường lẻ. Công trình hoàn thành trong dịp hè, kịp đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2026 - 2027.

Phòng học Trường Mầm non Họa Mi, xã biên giới Tuy Đức (Lâm Đồng) được cải tạo khang trang, giúp cho con em học tập tốt hơn

Trường Mầm non Họa Mi hiện có 3 phân hiệu, 31 giáo viên và khoảng 300 học sinh. Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi Phạm Minh Nguyệt, nhờ sự quan tâm của Trung ương và địa phương, công trình được triển khai thuận lợi, hoàn thành đúng thời điểm. Những phòng học được nâng cấp góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ tại địa bàn biên giới.

Phân hiệu Trường Mầm non Đạ Long, xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) thay đổi sau khi được đầu tư nâng cấp, cải tạo

Tại xã Đam Rông 4, phân hiệu Trường Mầm non Đạ Long cũng có nhiều thay đổi sau khi được đầu tư gần 2,3 tỷ đồng từ vốn MTQG. Nguồn vốn được sử dụng để sửa chữa sân trường, hàng rào, lắp đặt mái che, bổ sung thiết bị vui chơi và xây dựng khu trải nghiệm cho trẻ.

Đáng chú ý, khu trải nghiệm rộng 356 m² cùng sân trường được nâng cấp tạo thêm không gian sinh hoạt, vui chơi an toàn cho 305 học sinh tại phân hiệu. Hiệu trưởng Trường Mầm non Đạ Long Phạm Thị Bích Ngọc cho biết, cơ sở vật chất mới giúp trẻ có thêm không gian trải nghiệm, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết.

Hạ tầng tại phân hiệu Trường Mầm non Đạ Long, xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) được đầu tư bài bản, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Tiếp tục mở rộng cơ hội học tập cho học sinh

Dù nhiều trường học đã được nâng cấp, nhu cầu đầu tư giáo dục tại các xã vùng sâu, vùng xa của Lâm Đồng vẫn còn lớn. Một số địa phương thiếu phòng học, trang thiết bị, cơ sở vật chất bán trú và đội ngũ giáo viên.

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa Hoàng Trung Diện, nguồn lực từ các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 đã góp phần cải thiện hạ tầng thiết yếu, trong đó có trường học. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư vẫn lớn so với nguồn lực hiện có.

Xã Quảng Hòa (Lâm Đồng) tiếp tục ưu tiên nâng cấp hạ tầng, nhất là giáo dục từ nguồn lực chương trình mục tiêu quốc gia

Giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Hòa tiếp tục ưu tiên nâng cấp trường học, trạm y tế và các công trình phục vụ đời sống. Địa phương kiến nghị bố trí, lồng ghép nguồn lực để cải thiện điều kiện giáo dục vùng đặc biệt khó khăn.

Lâm Đồng có địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều khiến việc đầu tư giáo dục vùng sâu, vùng xa còn nhiều thách thức. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc, tỉnh có hơn 683.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 17,6% dân số, với 100 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lâm Đồng có địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều khiến việc đầu tư giáo dục vùng sâu, vùng xa còn nhiều thách thức

Những năm qua, mạng lưới trường lớp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh từng bước được mở rộng. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú cùng các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện để học sinh đến trường ngay tại địa phương.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt trên 99%. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học đạt trên 95%, trung học cơ sở khoảng 90%. Kết quả này gắn với việc đầu tư trường lớp, phát triển đội ngũ giáo viên và thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh.

Một số kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bên cạnh cơ sở vật chất, chính sách miễn, giảm học phí, cấp học bổng, hỗ trợ gạo, tiền ăn và sinh hoạt nội trú, bán trú góp phần giảm khó khăn cho gia đình học sinh.

Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số tiếp tục học lên trung học phổ thông còn thấp so với mặt bằng chung. Một số địa bàn vẫn thiếu giáo viên, cơ sở vật chất bán trú chưa đáp ứng nhu cầu.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng giám sát nguồn lực đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia cho giáo dục tại các xã vùng khó khăn

Trước những khó khăn còn lại, Lâm Đồng tiếp tục gắn đầu tư giáo dục vùng khó với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Trong giai đoạn tới, nguồn lực từ các chương trình MTQG tiếp tục được chú trọng để nâng cấp trường lớp, trang thiết bị, đồng thời quan tâm đội ngũ giáo viên và chính sách hỗ trợ học sinh. Qua đó, từng bước cải thiện điều kiện dạy và học, thu hẹp chênh lệch về điều kiện giáo dục giữa các địa bàn.

Lâm Đồng đang từng bước cải thiện điều kiện dạy và học, thu hẹp chênh lệch về điều kiện giáo dục giữa các địa bàn