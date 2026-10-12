Giày dép ngày càng kỳ dị

Những đôi giày kỳ dị vốn mang đến cảm giác khiêu khích. Bàn chân thường tạo ra nhiều phản ứng trái ngược. Khi được đặt trong những thiết kế vừa hấp dẫn vừa kỳ lạ, chúng càng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu. Daphne Guinness, biểu tượng thời trang nổi tiếng với phong cách bí ẩn và quý tộc, là một ví dụ điển hình. Bà thường xuyên xuất hiện với giày Armadillo của Alexander McQueen, có hình dáng mô phỏng móng guốc và phần đế cao chót vót. Đây được xem là hình mẫu tiêu biểu cho khái niệm giày kỳ dị, theo SCMP. Ảnh: Vogue.

Trong lịch sử thời trang, những thiết kế độc lạ không phải điều mới mẻ. Tuy nhiên, làn sóng gần đây cho thấy các nhà mốt ngày càng sẵn sàng thử nghiệm với hình dáng và cấu trúc của giày dép. Tại show Chanel Cruise ở Biarritz đầu năm nay, Matthieu Blazy giới thiệu mẫu sandal không đế, với cấu trúc dây mảnh buộc quanh mắt cá, để trần toàn bộ bàn chân. Thiết kế sau đó được Margaret Qualley, gương mặt gắn liền với Chanel, diện tại buổi ra mắt phim The Dog Stars của đạo diễn Ridley Scott ở London. Đôi giày nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội, theo Vogue. Ảnh: Just Jared.

Những năm gần đây, giới mộ điệu cũng chứng kiến nhiều thiết kế gây chú ý tương tự, bao gồm giày bơm hơi mà Jonathan Anderson từng đưa lên sàn diễn Loewe, giày đính hoa tại Dior dưới thời NTK này và mẫu giày vàng mô phỏng ngón chân do Daniel Roseberry sáng tạo cho nhà mốt Schiaparelli. Trong khi đó, giày Tabi xẻ ngón của Margiela dần vượt khỏi phạm vi món đồ dành riêng cho những người am hiểu thời trang, trở thành thiết kế có sức ảnh hưởng trong cả cộng đồng ngách và thị trường đại chúng. Ảnh: Schiaparelli.

Emma Kalfus, nhà tạo mẫu kiêm đồng sáng lập tạp chí thời trang độc lập Side-Note, nhận định rằng giày kỳ dị bước vào giai đoạn bùng nổ, cả trên sàn diễn và ngoài đời thường. Một phần nguyên nhân đến từ mong muốn đi ngược những quy chuẩn quen thuộc trong thời trang. Theo bà, các nhà thiết kế chịu áp lực liên tục tạo ra điều mới mẻ, khiến giày dép không còn đơn thuần là sản phẩm thương mại. Chúng dần trở thành chủ đề để công chúng bàn luận. Ảnh: Margiela.

Kalfus dẫn ví dụ về mẫu giày cao gót kết hợp tất ren của nhà thiết kế Ukraine Evikrv. Thiết kế xuất hiện trên sàn diễn Area tại Tuần lễ thời trang New York hồi tháng 9 và nhanh chóng bán hết. Với cô, đây là minh chứng cho sức hút của những thiết kế khác thường trong bối cảnh hiện tại. Những đôi giày jelly tại show Chloé cũng nằm trong xu hướng đó. Mang vẻ hoài cổ, gợi liên tưởng đến truyện cổ tích, chúng vừa có phần ngớ ngẩn vừa khó cưỡng. Theo Kalfus, sức hút đó dần lan từ sàn diễn đến các cửa hàng thời trang đại chúng. Ảnh: Chloé.

Giày trong suốt là một nhánh đáng chú ý khác. Tại show thời trang nam Xuân/Hè 2027 của Saint Laurent, những đôi brogue bằng nhựa Perspex trong suốt thu hút sự quan tâm. Alexander Skarsgård diện thiết kế này tại buổi ra mắt phim Wicker ở London, hướng sự chú ý vào bàn chân lấp ló. Theo Kalfus, sức hấp dẫn của những đôi giày gây tranh cãi nằm ở việc buộc người xem đưa ra phản ứng. “Khán giả có thể chia thành nhiều luồng ý kiến. Đó cũng chính là một phần sức hấp dẫn”, cô nói. Ảnh: Shutterstock.

Sức hút của những đôi giày khác thường còn nằm ở gu thẩm mỹ. Không phải thiết kế nào cũng hướng đến mục tiêu trở nên đẹp mắt với tất cả. Theo Kalfus, điểm chung của những mẫu giày này là khả năng khơi gợi phản ứng. Chúng không nhất thiết phải có vẻ đẹp phổ biến, mà cần tạo cảm giác mới mẻ và khiến người xem phải nhìn lại lần thứ 2. Trong bối cảnh thời trang liên tục tìm kiếm những điều chưa từng xuất hiện, các thiết kế kỳ dị trở thành cách để nhà mốt tạo dấu ấn và mở ra cuộc trò chuyện với công chúng. Ảnh:Seunghoon Jeong/Hypebeast.