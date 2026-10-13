NSND Hồng Vân đã tìm thấy niềm vui ở tuổi 60

NSND Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ có dấu ấn lâu năm của sân khấu Việt Nam. Từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật, Hồng Vân từng bước khẳng định khả năng qua nhiều dạng vai, từ hài kịch đến chính kịch. Bên cạnh diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn đảm nhận vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và đào tạo nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Năm 2012, Hồng Vân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ghi nhận chặng đường dài hoạt động nghệ thuật.

Trên màn ảnh rộng, Hồng Vân cũng sở hữu gia tài đáng chú ý với nhiều vai diễn thuộc những màu sắc khác nhau. Nữ nghệ sĩ từng tạo dấu ấn trong Gái già lắm chiêu 3, Gái già lắm chiêu V, Gặp lại chị bầu, Con Nhót mót chồng, Cô dâu hào môn... Những tác phẩm này giúp Hồng Vân duy trì sự hiện diện ổn định trên màn ảnh, đồng thời cho thấy khả năng biến hóa qua nhiều hình tượng phụ nữ.

NSND Hồng Vân ở tuổi 60 vẫn miệt mài với màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Thế nhưng, hành trình những năm gần đây lại không hoàn toàn thuận lợi. Một số tác phẩm có sự góp mặt của Hồng Vân chưa đạt thành tích phòng vé như kỳ vọng. Nhà mình đi thôi đạt hơn 14 tỷ đồng, cải thiện so với một số dự án trước nhưng vẫn chưa tạo được bước đột phá giữa thị trường phim Việt ngày càng cạnh tranh.

Điều đáng nói là Hồng Vân không chọn dừng lại sau những kết quả chưa như kỳ vọng. Nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong Lên Hương, đảm nhận vai bà Sáu Vàng, một người mẹ có tính cách mạnh mẽ nhưng nhiều lo âu, luôn tìm cách bảo bọc con trai. Vai diễn tiếp tục khai thác sở trường của Hồng Vân với hình ảnh người phụ nữ trung niên giàu tình cảm nhưng không đơn giản về tâm lý.

Lên Hương vì thế trở thành một điểm sáng mới trong hành trình của Hồng Vân ở tuổi 60. Tác phẩm nhanh chóng vượt thành tích của Nhà mình đi thôi, mang đến phản hồi tích cực hơn từ phòng vé. Khoảng cách giữa hai bộ phim cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn có khả năng tạo dấu ấn khi xuất hiện trong một dự án phù hợp với thị hiếu khán giả.

Hồng Vân trong hành trình tìm kiếm dấu ấn mới với Nhà mình đi thôi.

Điều này cũng cho thấy Hồng Vân vẫn còn nhiều dư địa để khai thác trên màn ảnh. Sau nhiều năm thường xuyên được giao những vai phụ nữ trung niên, nữ nghệ sĩ đang đứng ở một giai đoạn khác của sự nghiệp, khi tuổi tác không còn là giới hạn mà trở thành chất liệu để tạo chiều sâu cho nhân vật. Những trải nghiệm tích lũy qua sân khấu, điện ảnh và cuộc sống giúp Hồng Vân có thêm vốn diễn xuất để thể hiện những người phụ nữ từng trải, nhiều tổn thương nhưng vẫn mạnh mẽ trước những biến động của gia đình.

Nhìn rộng hơn, điều đáng mừng ở Hồng Vân không chỉ nằm ở doanh thu. Sau hơn 40 năm làm nghề, nữ nghệ sĩ vẫn chấp nhận thử sức với những vai diễn mới, xuất hiện trong các dự án có màu sắc khác nhau và tiếp tục tìm kiếm một tác phẩm khiến bản thân hài lòng. Ở tuổi 60, việc vẫn muốn bước tiếp thay vì bằng lòng với những thành tựu đã có có thể xem là một dạng hạnh phúc của người nghệ sĩ.

Hồng Vân có bước chuyển đáng chú ý với Lên Hương.

Từ hơn 14 tỷ đồng của Nhà mình đi thôi đến thành công của Lên Hương, hành trình của Hồng Vân cho thấy thành công không phải lúc nào cũng đến theo một đường thẳng. Với một nghệ sĩ đã dành phần lớn cuộc đời cho sân khấu và màn ảnh, mỗi vai diễn phù hợp, mỗi bộ phim được khán giả đón nhận đều có thể trở thành một cột mốc đáng trân trọng.