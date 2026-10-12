Giá vàng tiếp đà tăng

Giá vàng trong nước tiếp đà tăng

Ở thời điểm 9h30 sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào/bán ra ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với thứ 6 tuần trước. Chênh lệch mua vào/bán ra vẫn giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay (12/10) tăng phổ biến từ 300.000 đồng/lượng và tăng 1 triệu đồng so với cuối tuần qua.

Vàng SJC 5 chỉ mua vào/bán ra ở mức 141,8-144,820 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giao dịch ở mức 141,8-143,830 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 141,3-144,4 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 10h05, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng miếng SJC ở mức 139,9-144,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng bán ra so với cuối tuần qua. Tuy nhiên, so với phiên gần nhất, chiều mua vào lại giảm 1 triệu đồng/lượng, còn bán ra không thay đổi.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 999,9 giá 137,9-142,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với phiên gần nhất. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 137,7-142,7 triệu đồng/lượng, cũng tăng 300.000 đồng/lượng. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đều giao dịch ở mức 139,9-143,9 triệu đồng/lượng, cùng tăng 300.000 đồng/lượng. Nếu so với thứ Sáu tuần trước, giá vàng trên thị trường tăng phổ biến từ 1-1,3 triệu đồng/lượng tuỳ loại và thương hiệu.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 141,8-144,8, cũng tăng 1 triệu đồng so với phiên giao dịch sáng thứ 6 tuần trước. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 140,5-144,5 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 140,3-144,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên gần nhất. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng thứ 6 tuần trước. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 niêm yết ở mức 133-144 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên gần nhất và tăng 1 triệu đồng so với sáng thứ 6 tuần qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn Kim Gia Bảo mua vào/bán ra niêm yết ở mức 140,5-144,5 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng mua vào và 1 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng miếng VietinBank SJC giao dịch ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với thứ 6 tuần trước.

Giá vàng thế giới tăng do giá dầu và đồng USD yếu hơn

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp đà tăng, được hỗ trợ vì đồng USD yếu hơn và giá dầu giảm, khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này để tìm manh mối về động thái chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giá vàng thế giới tăng do giá dầu và đồng USD yếu hơn.

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.206,01 USD/ounce vào lúc 02h53 (giờ GMT), sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 10 vào đầu ngày. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 tăng 0,3% lên 4.230,40 USD.

"Giá dầu giảm do thông tin về thỏa thuận ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine do ông Donald Trump đưa ra, kết hợp với đồng USD yếu hơn, đã tạo cơ hội cho vàng tăng giá vào đầu tuần. Khi giá dầu giảm, nó làm giảm bớt một số lo ngại tức thời về lạm phát và lãi suất trên thị trường, điều này giúp ích cho vàng về mặt lợi suất", nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, Tim Waterer cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine hôm Chủ nhật, cho rằng thỏa thuận này "có hiệu lực ngay lập tức", nhưng lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông vẫn đang chờ xem chi tiết của thỏa thuận. Giá dầu giảm do kỳ vọng về nguồn cung dầu từ Nga tăng lên.

Đồng USD của Mỹ suy yếu, khiến vàng thỏi được định giá bằng USD phải chăng hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời này.

Thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào thứ Tư, tiếp theo là Chỉ số Giá sản xuất (PPI) và dữ liệu doanh số bán lẻ vào thứ 5.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch dự đoán có 17% khả năng tăng lãi suất vào tháng 10 và 86% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12. Trong khi đó, tâm lý người tiêu dùng Mỹ tiếp tục giảm mạnh vào đầu tháng 10 do chi phí sinh hoạt tăng cao vì xung đột ở Trung Đông làm ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh tế của các hộ gia đình.

Trong số các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 61,12 USD/ounce, bạch kim tăng 1% lên 1.704,70 USD và palladium tăng 1,2% lên 1.161,81 USD.

Tỷ giá tại Vietcombank sáng 12/10.