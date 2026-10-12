Giá vàng hôm nay 12-10: Đà phục hồi đối mặt nhiều thách thức

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,8 – 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,8 – 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 140 – 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch mua – bán ở mức 4,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 140,5 – 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,3– 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 140 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới phục hồi nhẹ

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.210 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 132 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank dự báo giá vàng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp vào tuần tới. Tuy nhiên, ông không coi đây là tín hiệu tiêu cực, đồng thời đánh giá đà phục hồi của vàng từ vùng dưới 4.100 USD/ounce trong tuần này là đáng khích lệ.

Theo Hansen, những thách thức kinh tế vĩ mô hiện nay khiến giới đầu tư có quan điểm trái chiều về triển vọng vàng. Trong khi một số nhà đầu tư lo ngại lợi suất trái phiếu cao gây sức ép lên kim loại quý, những người khác lại xem đây là lý do để gia tăng nắm giữ vàng, thể hiện qua dòng tiền vào các quỹ ETF vàng trong những tuần gần đây.

Về trung hạn, Hansen vẫn lạc quan với vàng. Ông cho rằng chi phí vay cao có thể làm suy yếu kinh tế, thúc đẩy nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ, kéo giảm lợi suất thực và mở đường cho chính sách tiền tệ nới lỏng. Ngược lại, nếu tăng trưởng duy trì nhưng chi phí trả nợ công tiếp tục tăng, các nhà hoạch định chính sách có thể phải can thiệp để ổn định thị trường trái phiếu. Những diễn biến này đều có thể củng cố nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản lưu trữ giá trị.

Trong tuần tới, giới đầu tư sẽ tập trung vào các dữ liệu lạm phát của Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI), cùng các khảo sát sản xuất khu vực. Những số liệu củng cố khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể hỗ trợ đồng đô la và gây bất lợi cho vàng.