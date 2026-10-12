Giá vàng ngày 12/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Vàng miếng SJC. (Nguồn: TTXVN)

Giá vàng thế giới ít biến động trong phiên giao dịch sáng 12/10 khi giới đầu tư chờ đợi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này để tìm kiếm manh mối về bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Cuộc tấn công sân bay ở Saudi Arabia cũng chưa tác động nhiều tới giá vàng thế giới.

Vào lúc 7 giờ 10 sáng 12/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ổn định ở mức 4.200,23 USD/ounce, sau khi đã chạm mức cao nhất một tuần vào ngày 9/10. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 nhích tăng 0,2% và đứng ở mức 4.225,50 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 61,08 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng 0,4% lên 1.693,51 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng sớm 12/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 12/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji: