Phường Minh Hưng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số

Theo đó, phường đã tổ chức 4 hội nghị tập huấn kỹ năng số; triển khai mô hình Ngày cuối tuần chuyển đổi số và chiến dịch Phổ cập chữ ký số cho người dân. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức có kỹ năng số cơ bản; 81% người dân trưởng thành và 80% người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã có kiến thức, kỹ năng số. Khoảng 5 ngàn người được xác nhận phổ cập tri thức chuyển đổi số trên VNeID. Phường cũng tổ chức 2 hội nghị tập huấn, triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý khu phố DC4.0 tại 7 khu phố.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, từ ngày 1-1 đến 10-9-2026, phường tiếp nhận 8.162 hồ sơ, toàn bộ được nộp trực tuyến; trong đó, 7.755 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, 222 hồ sơ đang trong hạn giải quyết, 185 hồ sơ được rút hoặc trả lại do không đủ điều kiện.