FIFA ASEAN Cup 2026: Quyết đấu vì hạng Ba

Đội tuyển Việt Nam tại sân Si Jalak Harupat, Bandung, ngày 29/9. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

Thành tích vòng bảng đang nghiêng về Malaysia, trong khi Việt Nam có lợi thế đáng kể về đối đầu. Cùng với những tổn thất lực lượng của cả hai bên, cuộc so tài được dự báo sẽ diễn ra giằng co và khó có cách biệt lớn.

Cùng với những tổn thất lực lượng của cả hai bên, cuộc so tài được dự báo sẽ diễn ra giằng co và khó có cách biệt lớn.

Malaysia bước vào trận tranh hạng Ba với thành tích bất bại tại vòng bảng. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe thắng Bangladesh 3-0, hòa chủ nhà Indonesia 0-0 và khép lại vòng bảng bằng chiến thắng đậm 6-0 trước Singapore. Sau ba trận, Malaysia ghi 9 bàn và chưa để thủng lưới.

Đáng chú ý, tiền đạo Bergson da Silva đang có phong độ cao khi đã ghi 4 bàn tại giải, trong đó có cú hat-trick vào lưới Singapore. Bên cạnh Bergson, Malaysia còn sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến và chuyển trạng thái nhanh như Arif Aiman, Stuart Wilkin, Nooa Laine và Manuel Hidalgo.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai bảng B. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Kim Sang Sik bị Pakistan dẫn trước trong hiệp một nhưng đã thể hiện khả năng phản ứng mạnh mẽ để ngược dòng giành chiến thắng 4-2. Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đình Bắc và Williams Minh Hoàng lần lượt ghi bàn giúp Việt Nam giành quyền tranh hạng Ba.

Chiến thắng trước Pakistan cũng cho thấy khả năng vượt qua thời điểm khó khăn của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn cần cải thiện sự tập trung khi đã để thủng lưới 4 bàn sau ba trận vòng bảng. Đây sẽ là vấn đề đáng lưu ý trước hàng công đang có hiệu suất cao của Malaysia.

Ở khu trung tuyến, Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục là một trong những mắt xích quan trọng của Việt Nam. Khả năng kiểm soát nhịp độ, thoát pressing và luân chuyển bóng của tiền vệ này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam hạn chế khả năng chuyển trạng thái nhanh của đối phương.

Nguyễn Đình Bắc cũng là cái tên đáng chú ý sau màn trình diễn ấn tượng trước Pakistan. Tốc độ và khả năng xử lý bóng của tiền đạo này có thể tạo ra những khoảng trống cho hàng công Việt Nam, đặc biệt nếu Malaysia phải dâng cao.

Một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể tới trận đấu là tình hình lực lượng của hai đội. Malaysia không có sự phục vụ của đội trưởng Dion Cools do phải trở về giải quyết việc cá nhân. Tiền đạo cánh Faisal Halim cũng đã trở lại Malaysia để điều trị chấn thương bắp chân.

Sự vắng mặt của Cools là tổn thất đáng chú ý đối với hàng phòng ngự Malaysia, vốn chưa để thủng lưới tại vòng bảng. Không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ phòng thủ, cầu thủ này còn có vai trò quan trọng trong tổ chức và chỉ huy hàng hậu vệ. Việc thiếu Faisal Halim cũng khiến Malaysia mất thêm một phương án có khả năng tạo đột biến ở hai biên.

Phía Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên chắc chắn không thể góp mặt do chấn thương. Trong khi đó, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã có những tín hiệu tích cực về thể trạng sau vấn đề gặp phải trong trận đấu với Pakistan và nhiều khả năng có thể trở lại. Việc Việt Anh có thể thi đấu sẽ giúp HLV Kim Sang Sik có thêm lựa chọn cho hàng phòng ngự trước sức ép từ Bergson và các cầu thủ tấn công giàu tốc độ của Malaysia.

Về thành tích đối đầu, Việt Nam vẫn chiếm ưu thế. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 4 và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý, hai lần chạm trán gần nhất đều diễn ra tại bán kết FIFA ASEAN Cup 2026 và Việt Nam giành chiến thắng cùng tỷ số 2-0, qua đó vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0.

Tuy nhiên, những kết quả trong quá khứ không bảo đảm một trận đấu dễ dàng cho Việt Nam. Malaysia đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt tại giải năm nay với hàng phòng ngự chắc chắn, khả năng tổ chức tốt và hiệu suất ghi bàn cao. Chiến thắng 6-0 trước Singapore là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh tấn công của đội bóng này.

Bergson sẽ là mối đe dọa lớn đối với hàng phòng ngự Việt Nam. Khả năng hoạt động trong vòng cấm, tận dụng khoảng trống và kết thúc các tình huống tấn công khiến tiền đạo này trở thành một trong những cầu thủ cần được đặc biệt lưu ý. Tuy nhiên, việc hạn chế nguồn cung bóng từ tuyến giữa và hai biên cũng quan trọng không kém việc theo sát cá nhân Bergson.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam có thể tận dụng kinh nghiệm đối đầu và khả năng kiểm soát khu trung tuyến để làm giảm tốc độ triển khai của Malaysia. Nếu Hoàng Đức cùng các tiền vệ duy trì được khả năng kiểm soát bóng, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm cơ hội kéo giãn hàng thủ đối phương và tạo khoảng trống cho những cầu thủ có tốc độ như Đình Bắc.

Sự vắng mặt của Dion Cools cũng có thể tạo ra những khoảng trống nhất định trong hệ thống phòng ngự Malaysia. Đội bóng này chưa để thủng lưới tại vòng bảng, nhưng sẽ phải vận hành hàng thủ mà không có người đội trưởng trong trận đấu cuối cùng của giải.

Xét riêng phong độ tại vòng bảng, Malaysia có phần nhỉnh hơn khi bất bại và chưa để thủng lưới. Tuy nhiên, xét thành tích đối đầu, khả năng vượt khó của Việt Nam và những tổn thất mới nhất về lực lượng của Malaysia, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực.

Trận tranh hạng Ba có thể không mang ý nghĩa quyết định đối với chức vô địch, nhưng với cả hai đội, đây vẫn là cơ hội khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng một chiến thắng. Với Malaysia, đó còn là cơ hội chấm dứt chuỗi hơn 11 năm không thắng Việt Nam. Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn muốn duy trì ưu thế trước đối thủ và giành vị trí thứ ba sau hành trình nhiều thử thách tại giải.