Đội hình ra sân Việt Nam vs Malaysia: Đình Bắc dự bị
Đội hình ra sân Việt Nam vs Malaysia: Cập nhật chính xác đội hình ra sân đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia trận tranh giải Ba FIFA ASEAN Cup 2026.
Đội tuyển Việt Nam ra sân với đội hình tốt nhất trong thời điểm hiện tại. HLV Kim Sang-sik tiếp tục tin tưởng thủ thành Lê Giang Patrik. Người gác đền của CLB Công an TP.HCM thể hiện phong độ chói sáng trong những trận đấu vòng bảng. Bất chấp việc phải nén đau vào sân, Lê Giang vẫn xứng đáng với cơ hội của mình.
Trong khi đó, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp chấn thương cơ nhưng vẫn tiếp tục đá chính sau khi vượt qua bài kiểm tra y tế. Anh chơi ở vị trí trung vệ giữa. Lê Ngọc Bảo đá trung vệ lệch trái còn Adou Minh đá trung vệ lệch phải. Cao Pendant Quang Vinh choi ở vị trí hậu vệ trái và cánh đối diện là Trương Tiến Anh.
Nguyễn Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long tái hợp ở khu trung tuyến. Đây là bộ đôi tiền vệ trung tâm tốt nhất ở thời điểm hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Thành Long làm nhiệm vụ phòng ngự còn Hoàng Đức hỗ trợ nhiều hơn cho mặt trận tấn công.
Bất ngờ nhất đến từ vị trí của Đình Bắc khi anh ngồi dự bị cho Ngô Đăng Khoa. Nguyễn Hai Long đá tiền đạo trái, Đăng Khoa đá tiền đạo phải còn trung phong gọi tên Williams Minh Hoàng.
Không thể giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng Ba. Cả hai đều hướng đến một chiến thắng để khép lại giải đấu với kết quả tích cực.
Hai đội bước vào cuộc đối đầu này với những tổn thất đáng kể về lực lượng. Malaysia không còn sự phục vụ của đội trưởng Dion Cools, người rời đội sau chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt cuối vòng bảng vì lý do gia đình. Trên hàng công, Faisal Halim cũng vắng mặt do chấn thương bắp chân.
Tuy nhiên, mục tiêu của cả hai đội đều là chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam muốn kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 với kết quả tốt nhất có thể.
Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Lê Giang Patrik
TM
2
Lê Ngọc Bảo
3
Cao Pendant Quang Vinh
5
Nguyễn Adou Leygley Minh
8
Lê Phạm Thành Long
11
Williams Minh Hoàng
14
Nguyễn Hoàng Đức
ĐT
15
16
Ngô Đăng Khoa
18
Nguyễn Hai Long
20
Bùi Hoàng Việt Anh
DỰ BỊ
4
Lê Văn Đô
6
Nguyễn Nhật Minh
7
Phạm Xuân Mạnh
9
Nguyễn Đình Bắc
13
Nguyễn Tài Lộc
19
Đỗ Hoàng Hên
19
Võ Hoàng Minh Khoa
21
Trần Trung Kiên
TM
22
Phan Tuấn Tài
23
Nguyễn Văn Việt
TM
Malaysia
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
16
Syihan Hazmi
TM
2
Daniel Ting
3
Ubaidullah Shamsul
4
Manuel Hidalgo
6
Quentin Cheng
9
Bergson
11
Hong Uwan
12
Stuart Wilkin
14
Harith Haiqal
15
Nooa Laine
22
LaVere Corbin Ong
ĐT
DỰ BỊ
1
Azri Ghani
TM
5
Brad Tapp
8
Syahir Bashah
10
Arif Aiman
13
Fergus Tierney
17
Pavithran Gunalan
18
Syahmi Safari
19
Paulo Josue
20
Nazmi Faiz
23
Haziq Nadzli
TM
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/doi-hinh-ra-san-viet-nam-vs-malaysia-dinh-bac-du-bi-ar1043493.html