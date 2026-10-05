Đội hình ra sân Việt Nam vs Malaysia: Đình Bắc dự bị

Đội tuyển Việt Nam ra sân với đội hình tốt nhất trong thời điểm hiện tại. HLV Kim Sang-sik tiếp tục tin tưởng thủ thành Lê Giang Patrik. Người gác đền của CLB Công an TP.HCM thể hiện phong độ chói sáng trong những trận đấu vòng bảng. Bất chấp việc phải nén đau vào sân, Lê Giang vẫn xứng đáng với cơ hội của mình.

Trong khi đó, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp chấn thương cơ nhưng vẫn tiếp tục đá chính sau khi vượt qua bài kiểm tra y tế. Anh chơi ở vị trí trung vệ giữa. Lê Ngọc Bảo đá trung vệ lệch trái còn Adou Minh đá trung vệ lệch phải. Cao Pendant Quang Vinh choi ở vị trí hậu vệ trái và cánh đối diện là Trương Tiến Anh.

Đình Bắc ngồi trên băng ghế dự bị.

Nguyễn Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long tái hợp ở khu trung tuyến. Đây là bộ đôi tiền vệ trung tâm tốt nhất ở thời điểm hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Thành Long làm nhiệm vụ phòng ngự còn Hoàng Đức hỗ trợ nhiều hơn cho mặt trận tấn công.

Bất ngờ nhất đến từ vị trí của Đình Bắc khi anh ngồi dự bị cho Ngô Đăng Khoa. Nguyễn Hai Long đá tiền đạo trái, Đăng Khoa đá tiền đạo phải còn trung phong gọi tên Williams Minh Hoàng.

Không thể giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng Ba. Cả hai đều hướng đến một chiến thắng để khép lại giải đấu với kết quả tích cực.

Hai đội bước vào cuộc đối đầu này với những tổn thất đáng kể về lực lượng. Malaysia không còn sự phục vụ của đội trưởng Dion Cools, người rời đội sau chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt cuối vòng bảng vì lý do gia đình. Trên hàng công, Faisal Halim cũng vắng mặt do chấn thương bắp chân.

Tuy nhiên, mục tiêu của cả hai đội đều là chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam muốn kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 với kết quả tốt nhất có thể.

Việt Nam

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Lê Giang Patrik

TM

2

Lê Ngọc Bảo

3

Cao Pendant Quang Vinh

5

Nguyễn Adou Leygley Minh

8

Lê Phạm Thành Long

11

Williams Minh Hoàng

14

Nguyễn Hoàng Đức

ĐT

15

Trương Tiến Anh

16

Ngô Đăng Khoa

18

Nguyễn Hai Long

20

Bùi Hoàng Việt Anh

DỰ BỊ

4

Lê Văn Đô

6

Nguyễn Nhật Minh

7

Phạm Xuân Mạnh

9

Nguyễn Đình Bắc

13

Nguyễn Tài Lộc

19

Đỗ Hoàng Hên

19

Võ Hoàng Minh Khoa

21

Trần Trung Kiên

TM

22

Phan Tuấn Tài

23

Nguyễn Văn Việt

TM

Malaysia

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

16

Syihan Hazmi

TM

2

Daniel Ting

3

Ubaidullah Shamsul

4

Manuel Hidalgo

6

Quentin Cheng

9

Bergson

11

Hong Uwan

12

Stuart Wilkin

14

Harith Haiqal

15

Nooa Laine

22

LaVere Corbin Ong

ĐT

DỰ BỊ

1

Azri Ghani

TM

5

Brad Tapp

8

Syahir Bashah

10

Arif Aiman

13

Fergus Tierney

17

Pavithran Gunalan

18

Syahmi Safari

19

Paulo Josue

20

Nazmi Faiz

23

Haziq Nadzli

TM