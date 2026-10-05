67.000 vé trận chung kết Indonesia - Thái Lan bán hết, Bung Karno sẵn sàng cho màn đại chiến

Theo xác nhận từ ban tổ chức, 67.000 vé dành cho trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra ngày 5/10 đã được người hâm mộ mua hết .

Với sức chứa khoảng 78.000 chỗ ngồi, SUGBK dự kiến sẽ được phủ kín bởi hàng vạn cổ động viên trong trận đấu quan trọng nhất của giải FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia giành quyền vào chung kết với tư cách đội nhất bảng A, trong khi Thái Lan đứng đầu bảng B.

Hai đội sẽ cạnh tranh danh hiệu đầu tiên của FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó càng làm tăng sức nóng cho cuộc đối đầu được chờ đợi tại Jakarta.

Indonesia và Thái Lan từng chạm trán rất nhiều lần tạo ra nhiều trận cầu căng thẳng kịch tính. Ảnh: AP/Suhaimi Abdullah

67.000 vé chính thức đã được bán hết

Ban tổ chức xác nhận toàn bộ 67.000 vé dành cho trận chung kết Indonesia - Thái Lan đã được bán hết thông qua các kênh chính thức.

“Ban tổ chức xác nhận rằng toàn bộ 67.000 vé cho trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan đã được bán hết”, thông cáo được BolaSport.com dẫn lại cho biết.

Vé được phân phối thông qua kênh chính thức KitaGaruda.id và kết nối với hệ thống xác minh ID của Indonesia nhằm bảo đảm quá trình mua vé được kiểm soát chặt chẽ.

Ban tổ chức cũng khẳng định sẽ không mở bán thêm vé thông thường sau khi đạt đủ số lượng 67.000 vé.

“Khi đạt đủ 67.000 vé, sẽ không còn vé thông thường nào được bán thông qua các kênh chính thức nữa”, ban tổ chức nhấn mạnh.

Cảnh báo người hâm mộ về vé chợ đen

Sau khi vé chính thức được bán hết, ban tổ chức và Liên đoàn Indonesia (GSI) đồng thời cảnh báo người hâm mộ không mua vé từ các nhà môi giới hoặc những nguồn không thuộc hệ thống phân phối chính thức.

Người hâm mộ được yêu cầu cảnh giác trước những lời chào mời vé giả, vé trùng hoặc vé được bán với mức giá bất hợp lý. Việc mua vé từ các nguồn không chính thức có thể tiềm ẩn nguy cơ gian lận và khiến người mua không thể vào sân.

Với 67.000 vé đã được bán hết, SUGBK đang sẵn sàng cho một trong những trận đấu được chờ đợi nhất của FIFA ASEAN Cup 2026. Sự hiện diện của hàng vạn cổ động viên Indonesia cùng sức nóng từ cuộc đối đầu với Thái Lan hứa hẹn tạo nên bầu không khí đặc biệt trong trận chung kết.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 5/10.