Bị hỏi xoáy về Ronaldo, HLV Jorge Jesus nổi cáu: 'Tôi không xin lỗi ai cả'

Trong buổi họp báo sau chiến thắng thứ tư liên tiếp giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành vé vào tứ kết Nations League, huấn luyện viên Jorge Jesus lần đầu nói rõ quan điểm về mối quan hệ với Cristiano Ronaldo. Không khí buổi họp báo dần trở nên căng thẳng khi phóng viên Paulo Jorge Duarte của kênh truyền hình CMTV liên tục chất vấn Jorge Jesus về nguyên nhân Ronaldo rời đội tuyển.

Phóng viên này cho rằng một cầu thủ có vị thế và trách nhiệm như Ronaldo khó có thể rời trại tập trung chỉ vì một vấn đề nhỏ. Duarte cũng đề cập đến thông tin cho rằng đã có một cuộc họp nội bộ, trong đó Jorge Jesus được cho là hứa sẽ công khai xin lỗi Ronaldo.

“Xin lỗi? Xin lỗi về chuyện gì? Tôi không xin lỗi bất kỳ ai cả”, HLV Jorge Jesus đáp.

HLV Jorge Jesus có màn đối đáp căng thẳng với phóng viên liên quan đến vấn đề về Cristiano Ronaldo. (Ảnh: Reuters)

Paulo Jorge Duarte sau đó đi thẳng vào vấn đề, hỏi liệu nguồn cơn của vụ việc có phải là chuyện Ronaldo được yêu cầu khởi động nhưng cuối cùng không được tung vào sân hay không. Jorge Jesus lập tức phản ứng, cho rằng câu hỏi này chẳng khác nào đổ trách nhiệm lên Ronaldo.

Paulo Jorge Duarte vẫn tiếp tục hỏi về thông tin Jorge Jesus từng hứa sẽ xin lỗi công khai Ronaldo sau một cuộc họp nội bộ. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha một lần nữa phủ nhận: “Tôi vừa trả lời câu hỏi đó rồi. Tôi phải xin lỗi vì điều gì? Xin lỗi ai? Có chuyện gì mà tôi phải xin lỗi?”.

Trước những câu hỏi dồn dập, Jorge Jesus yêu cầu không biến buổi họp báo thành một cuộc chất vấn. Màn đối đáp giữa hai bên chỉ kết thúc khi người phụ trách truyền thông của đội tuyển Bồ Đào Nha can thiệp.

Dù phản ứng quyết liệt trước câu hỏi về chuyện xin lỗi, HLV Jorge Jesus khẳng định cánh cửa đội tuyển vẫn rộng mở với Ronaldo, miễn là tiền đạo này tiếp tục thi đấu và muốn trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia.

“Ronaldo biết rất rõ rằng không có gì kéo dài mãi mãi với bất kỳ ai, nhưng tôi muốn cậu ấy kết thúc hành trình với đội tuyển quốc gia theo cách mà cậu ấy muốn. Cậu ấy sẽ là người quyết định mình muốn kết thúc như thế nào. Đó cũng là điều chúng tôi đã trao đổi với nhau.

Tôi nói với Ronaldo: ‘Tôi cần cậu. Trong lần đầu tiên tôi công bố danh sách triệu tập, tôi cần cậu. Tôi cần cậu ở bên cạnh tôi, dù cậu có thi đấu hay không’. Và bây giờ, tôi vẫn sẽ nói điều tương tự”, HLV Jorge Jesus nói.