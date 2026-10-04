Malaysia không còn là đội từng thua Việt Nam 0-4

1. Việt Nam từng thắng Malaysia với tổng tỷ số 4-0, nhưng cuộc tái đấu ngày 5/10 diễn ra trong bối cảnh rất khác.

Thất bại trước Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup hồi tháng 8 từng phơi bày khá rõ vấn đề của Malaysia. Họ thua 0-2 ngay trên sân nhà rồi nhận thêm thất bại với tỷ số tương tự tại Mỹ Đình, trong đó Nguyễn Xuân Son ghi 3 trong 4 bàn của tuyển Việt Nam.

Nhưng Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026 không còn giống đội bóng ấy. HLV Tan Cheng Hoe thay đổi mạnh lực lượng, chỉ giữ lại 5 cầu thủ từng dự ASEAN Hyundai Cup là Azri Ghani, Ubaidullah Shamsul, Sergio Aguero, Pavithran Gunalan và Faris Danish. Những cái tên như Bergson da Silva, Manuel Hidalgo hay Brad Tapp được bổ sung và nhanh chóng giữ vai trò quan trọng.

Kết quả vòng bảng cho thấy sự thay đổi phần nào phát huy tác dụng. Malaysia giành 7 điểm sau ba trận, ghi 9 bàn và không thủng lưới. Họ chỉ mất vé chung kết vào tay Indonesia khi hai đội bằng điểm, bằng hiệu số nhưng Malaysia ghi ít hơn hai bàn.

Vì thế, trận tranh hạng ba ngày 5/10 không đơn giản là lần gặp lại của hai đội từng chạm trán cách đây hơn một tháng.

Malaysia chắc hơn ở hai đầu sân

Thay đổi dễ thấy nhất nằm ở khả năng phòng ngự. Tại ASEAN Cup, Malaysia bước vào bán kết trong tình trạng lực lượng thiếu ổn định, nhiều cầu thủ gặp vấn đề chấn thương hoặc không được CLB nhả quân. Rodney Celvin thậm chí phải rời sân sớm ở lượt đi gặp Việt Nam.

Tại FIFA ASEAN Cup, hàng thủ của Tan Cheng Hoe vận hành ổn định hơn. Dion Cools kết hợp với Brad Tapp ở trung tâm hàng phòng ngự, trong khi Nooa Laine hỗ trợ phía trước. Malaysia giữ sạch lưới cả ba trận vòng bảng, kéo dài chuỗi không thủng lưới lên 270 phút.

Trận hòa Indonesia 0-0 là bài kiểm tra đáng chú ý nhất. Malaysia không tận dụng được lợi thế hơn người sau khi Thom Haye bị truất quyền thi đấu từ phút 37, nhưng họ vẫn đứng vững trước sức ép trên sân Gelora Bung Karno và tạo ra một số cơ hội trong hiệp hai.

Tuyển Malaysia đổi khác trước ngày tái đấu Việt Nam

Ở phía trên, Bergson mang đến phương án mà Malaysia chưa có trong hai trận gặp Việt Nam hồi tháng 8. Tiền đạo 35 tuổi ghi bàn ngay trận ra mắt trước Bangladesh, sau đó lập hat-trick trong chiến thắng 6-0 trước Singapore. Sau ba trận, anh có 4 bàn tại giải.

Arif Aiman vẫn là mũi tấn công có khả năng tạo đột biến cao nhất. Anh lập cú đúp trước Bangladesh và thường xuyên được sử dụng để kéo giãn hàng thủ đối phương từ biên. Sự kết hợp giữa Arif và Bergson giúp Malaysia có thêm lựa chọn: một người tạo đột biến bên ngoài, một người chờ cơ hội trong vùng cấm.

Những con số vẫn cần được kiểm chứng

Malaysia đang có bảng thống kê đẹp với 9 bàn thắng và 3 trận sạch lưới, nhưng chất lượng của những con số ấy cần được đặt trong đúng bối cảnh. Sáu bàn đến ở trận gặp Singapore, ba bàn còn lại được ghi trước Bangladesh. Khi chạm trán Indonesia, đối thủ mạnh nhất bảng, Malaysia không thể ghi bàn dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian.

Điều đó cho thấy Bergson và Arif giúp hàng công Malaysia nguy hiểm hơn, nhưng chưa đủ để kết luận những vấn đề từng khiến họ bế tắc trước Việt Nam đã biến mất. Khả năng phá vỡ một hàng thủ tổ chức tốt vẫn là câu hỏi Tan Cheng Hoe cần giải quyết.

Việt Nam cũng không còn nguyên đội hình từng thắng Malaysia 4-0. Xuân Son, người ghi 3 bàn trong hai lượt bán kết, đã rời giải vì chấn thương. HLV Kim Sang-sik phải chia trách nhiệm ghi bàn cho Đình Bắc, Hoàng Đức, Hai Long và những phương án mới như Williams Minh Hoàng.

Xuân Son sẽ không thể góp mặt trong thành phần tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia.

Sự thay đổi từ cả hai phía khiến kết quả hồi tháng 8 không còn là thước đo tuyệt đối. Malaysia có trung phong mới đang đạt phong độ cao, hàng thủ chưa thủng lưới và lực lượng khác đáng kể, trong khi Việt Nam thiếu cầu thủ từng tạo ra khác biệt lớn nhất ở hai lần gặp trước.

Trận ngày 5/10 vì thế sẽ cho thấy Malaysia đã thực sự tiến bộ đến đâu. Hơn một tháng trước, Việt Nam thắng khá rõ ràng qua hai lượt trận. Lần gặp lại này sẽ trả lời liệu khoảng cách ấy đã được thu hẹp, hay những thay đổi của Malaysia mới chỉ thể hiện tốt trên bảng thống kê.