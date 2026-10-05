ASIAD 2026: Nam thần võ thuật đẹp 'phát sáng', đang theo học Tiến sĩ

Tóm tắt chung: Huwei – gương mặt gây sốt tại ASIAD 2026 – thu hút sự chú ý lớn không chỉ bởi vẻ ngoài chuẩn "nam thần" với chiều cao 1m84 mà còn nhờ bảng thành tích thi đấu Judo ấn tượng cùng học vấn đáng nể.

Nam vận động viên đại diện cho đội tuyển Judo Thái Lan ở hạng cân 90kg, sở hữu tấm huy chương Bạc SEA Games 2025 và huy chương Đồng Asia Open 2018.

Bên cạnh sự nghiệp thể thao đỉnh cao, Huwei hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Kobe (Nhật Bản), thông thạo 4 ngôn ngữ và là ngôi sao được yêu mến trong chương trình thực tế The Boyfriend mùa 2.

Phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh là câu chuyện gia đình sâu lắng cùng triết lý sống hết mình, không hối tiếc được truyền cảm hứng từ người chị gái đã mất.

Đấu trường Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026) đang khiến khán giả bất ngờ chú ý ở hạng mục thi đấu võ thuật. Sự xuất hiện của Huwei - chàng mỹ nam từng tham gia chương trình The Boyfriend trở thành đề tài bàn tán khắp mạng xã hội. Tham gia giải đấu, anh chàng đại diện cho đội tuyển Judo Thái Lan ở hạng cân 90kg.

Hình ảnh Huwei thi đấu tại ASIAD 2026.

Sở hữu chiều cao nổi bật 1m84, gương mặt điển trai chuẩn "nam thần" cùng thần thái điềm tĩnh, Huwei nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút ống kính truyền thông và sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Đến với kỳ ASIAD năm nay, nam vận động viên sinh năm 1998 mang tinh thần thoải mái, dù chưa đủ may mắn để đạt huy chương nhưng vẫn ghi dấu ấn không nhỏ.

Hình ảnh Huwei cuốn hút trong bộ đấu phục môn Judo trở thành đề tài "gây bão".

Trước đó, hành trình thể thao của Huwei ghi dấu ấn qua nhiều giải đấu quốc tế. Anh từng xuất sắc giành huy chương Đồng tại giải Asia Open 2018, gần đây nhất là tấm huy chương Bạc danh giá tại SEA Games 2025. Trong quá khứ, Huwei từng nuôi ước mơ góp mặt tại hai kỳ Olympic liên tiếp là Tokyo 2020 và Paris 2024, nhưng hai chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã khiến giấc mơ ấy dang dở. Dù vậy, sự kiên trì cùng tinh thần không bỏ cuộc đã đưa anh trở lại đấu trường đỉnh cao ASIAD 2026.

Huwei tham gia ASIAD 2026 sau chấn thương.

Song song với sự nghiệp võ thuật chuyên nghiệp, Huwei còn sở hữu nền tảng học vấn xuất sắc. Sinh ra tại Trung Quốc và chuyển đến Nhật Bản định cư cùng gia đình từ năm 7 tuổi, anh sớm bộc lộ khả năng thích nghi và tư duy vượt trội. Sau khi hoàn thành bằng Thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Ritsumeikan, Huwei tiếp tục con đường học thuật khi trở thành nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Kobe - một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu Nhật Bản, chuyên sâu trong lĩnh vực kết hợp giữa nhân học và lý thuyết giới.

Bên cạnh đó, anh từng tham gia khóa học ngắn hạn tại Lewis & Clark College (Mỹ) vào năm 2015, từng làm công việc phiên dịch tại sân bay và có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật cùng khả năng giao tiếp bằng tiếng Thái.

Huwei có thành tích học tập ấn tượng bên cạnh sự nghiệp thi đấu thể thao.

Trong năm nay, Huwei trở thành một trong những cái tên nổi bật trên chương trình The Boyfriend mùa 2. Đặc biệt, câu chuyện gia đình của anh đã lấy nước mắt không ít khán giả. Tháng 10/2020, Huwei trải qua biến cố lớn khi người chị gái thân thiết qua đời vì căn bệnh ung thư. Sự mất mát này khiến anh ngày càng gắn bó sâu sắc với mẹ và luôn khắc ghi lời dặn của chị, đó là sống hết mình và không để lại tiếc nuối. Ngoài đời, Huwei sống với mẹ và bà, đồng thời tìm thấy sự cân bằng qua sở thích du lịch và leo núi.