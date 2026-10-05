Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam trước Malaysia: Đình Bắc dự bị

Đáng chú ý nhất trên hàng công là việc Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ đang ghi nhiều bàn thắng nhất của Việt Nam tại giải đấu, được bố trí trên băng ghế dự bị.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Thay vào đó, tiền đạo trẻ Ngô Đăng Khoa lần đầu được đá chính, sát cánh cùng Williams Minh Hoàng và Hai Long tạo thành bộ ba tấn công.

Ở tuyến giữa, HLV Kim Sang-sik tiếp tục đặt niềm tin vào Hoàng Đức và Thành Long. Hai hành lang cánh lần lượt được trao cho Cao Pendant Quang Vinh và Tiến Anh, những cầu thủ được kỳ vọng hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự.

Hàng thủ cũng có sự điều chỉnh đáng chú ý. Lê Ngọc Bảo tiếp tục được đá chính, chơi bên cạnh Bùi Hoàng Việt Anh và Adou Leygley Minh trong sơ đồ ba trung vệ. Trong khung thành, Lê Giang Patrik tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện.

Việc HLV Kim Sang-sik mạnh dạn thay đổi đội hình cho thấy đội tuyển Việt Nam vẫn hướng đến mục tiêu giành chiến thắng và khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng tấm HCĐ.

Sau chuỗi trận với mật độ dày, những điều chỉnh về nhân sự cũng giúp Ban huấn luyện kiểm tra thêm các phương án, đồng thời tạo cơ hội cho những cầu thủ chưa có nhiều thời gian thi đấu thể hiện năng lực.

Đây sẽ là dịp để các nhân tố mới chứng minh khả năng trước một Malaysia đang có nhiều thay đổi về lực lượng.