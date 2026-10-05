Việt Nam có thể mất top 100 FIFA nếu thua Malaysia

Tuyển Việt Nam có nguy cơ bật khỏi top 100 FIFA nếu thất bại trước Malaysia, đội đang đứng thấp hơn hơn 30 bậc. Ảnh: Minh Chiến.

Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup với Malaysia không chỉ quyết định vị trí cuối cùng của tuyển Việt Nam tại giải. Kết quả trên sân Gelora Bung Karno còn ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng FIFA của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Sau chiến thắng 4-2 trước Pakistan, Việt Nam được cộng 1,80 điểm, nâng tổng điểm tạm tính lên 1.237,62 và đứng thứ 99 thế giới. Khoảng cách với nhóm phía sau khá nhỏ, nên một kết quả không tốt trước Malaysia có thể khiến vị trí trong top 100 bị đe dọa.

Malaysia hiện đứng khoảng hạng 135 với 1.095,76 điểm, thấp hơn Việt Nam hơn 30 bậc. Chính khoảng cách này khiến Việt Nam có nhiều điểm để mất hơn số điểm có thể kiếm được nếu trận đấu phân định thắng thua.

Thất bại có thể khiến Việt Nam trả giá

Theo công thức tính điểm của FIFA, kết quả trận đấu được đặt trong tương quan điểm số giữa hai đội. Khi một đội có thứ hạng cao hơn thua đối thủ đứng thấp hơn đáng kể, số điểm bị trừ thường lớn hơn mức điểm nhận được nếu giành chiến thắng.

Với điểm số hiện tại của hai đội, Việt Nam có thể mất khoảng 6,3 điểm nếu thua Malaysia, kéo tổng điểm xuống quanh mức 1.231,3. Đây là con số đáng lưu ý bởi Luxembourg, đội đang đứng thứ 100 theo bảng xếp hạng trực tiếp, có khoảng 1.234,78 điểm.

Chiến thắng trước Malaysia không chỉ giúp Việt Nam giành hạng ba FIFA ASEAN Cup mà còn củng cố vị trí trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại. Đồ họa: FIFA.

Điều đó đồng nghĩa Việt Nam có nguy cơ bật khỏi top 100 nếu thất bại, tùy kết quả của những đội xung quanh trong cùng đợt FIFA Days. Bảng xếp hạng trực tiếp chỉ mang tính tham khảo cho đến khi FIFA cập nhật chính thức, nhưng khoảng cách hiện tại đủ nhỏ để trận gặp Malaysia trở nên đáng quan tâm hơn.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng có thể giúp Việt Nam kiếm thêm khoảng 3,7 điểm, qua đó củng cố vị trí thứ 99. Ngay cả một trận hòa cũng chưa chắc có lợi về điểm số, bởi Việt Nam được xếp cao hơn Malaysia nên vẫn có thể bị trừ nhẹ.

Kỳ cập nhật bảng xếp hạng FIFA tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 7/10.

Trận tranh hạng ba không chỉ còn là thủ tục

Việt Nam trở lại top 100 sau chuỗi kết quả tích cực trong năm 2026, nhưng vị trí hiện tại chưa đủ an toàn. Thất bại 0-2 trước Thái Lan ở vòng bảng khiến đội mất 4,87 điểm, trước khi chiến thắng Pakistan giúp lấy lại 1,80 điểm.

Malaysia vì thế không phải đối thủ Việt Nam có thể xem nhẹ. Đội của HLV Tan Cheng Hoe bất bại ở vòng bảng, ghi 9 bàn và chưa thủng lưới, chỉ mất vé chung kết sau cuộc đua chỉ số với Indonesia.

Một chiến thắng chiều 5/10 sẽ giúp Việt Nam khép lại giải bằng vị trí thứ ba, đồng thời tạo thêm khoảng cách với nhóm bám đuổi trên bảng xếp hạng FIFA. Ngược lại, nếu thua đối thủ đứng thấp hơn hơn 30 bậc, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể trả giá bằng chính vị trí trong top 100.

Trận Việt Nam - Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10 tại Gelora Bung Karno, Jakarta.

Highlights Việt Nam 4-2 Pakistan Chiều 2/10, Việt Nam vượt qua Pakistan với tỷ số 4-2 tại lượt đấu cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.