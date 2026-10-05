Ronaldo vắng mặt 3 trận, Bồ Đào Nha thắng cả 3 và sớm giành vé vào tứ kết Nations League

Cristiano Ronaldo không xuất hiện trong 3 trận liên tiếp của Bồ Đào Nha, nhưng đội tuyển nước này vẫn duy trì thành tích toàn thắng tại Nations League. Sau màn ngược dòng 2-1 trước Na Uy, Bồ Đào Nha trở thành đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết giải đấu.

Trước khi Ronaldo chính thức rời đội tuyển, anh đã không được sử dụng trong trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1. Tiền đạo Gonçalo Ramos được trao suất đá chính và ghi bàn quyết định. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Ronaldo góp mặt trong danh sách nhưng không vào sân một phút nào ở một trận đấu chính thức của đội tuyển.

Sau trận đấu, Ronaldo rời trại tập trung Bồ Đào Nha trước cuộc đối đầu với Đan Mạch. HLV Jorge Jesus sau đó cho biết cánh cửa đội tuyển vẫn mở với siêu sao 41 tuổi, trong khi Ronaldo chưa đưa ra tuyên bố chính thức về tương lai quốc tế.

Không có đội trưởng kỳ cựu, Bồ Đào Nha vẫn duy trì mạch thắng. Ở chuyến làm khách trước Đan Mạch ngày 1/10, đội bóng của Jorge Jesus giành chiến thắng 4-2 trong một trận đấu có tới 6 bàn thắng. Reuters nhận định Bồ Đào Nha không cho thấy dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của Ronaldo và tiếp tục duy trì thành tích hoàn hảo tại Nations League.

Đến trận đấu mới nhất với Na Uy ngày 4/10, Ronaldo tiếp tục vắng mặt. Bồ Đào Nha một lần nữa phải ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà.

Na Uy bất ngờ vượt lên ở phút 36. Kristoffer Ajer tung cú dứt điểm từ ngoài vùng cấm đưa bóng vào góc cao, khiến thủ môn Bồ Đào Nha không có cơ hội cản phá.

Bồ Đào Nha ngược dòng thắng Na Uy 2-1, qua đó duy trì mạch toàn thắng khi Ronaldo vắng mặt. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, lợi thế của đội khách chỉ tồn tại trong khoảng 2 phút. João Cancelo nhanh chóng đưa trận đấu về thế cân bằng bằng một cú sút đẹp mắt.

Sau giờ nghỉ, Bồ Đào Nha tiếp tục gây sức ép và đến phút 79, Gonçalo Ramos một lần nữa trở thành người hùng. João Félix kiến tạo để Ramos dứt điểm cận thành, hoàn tất màn ngược dòng và ấn định chiến thắng 2-1.

Cuối trận, Bồ Đào Nha phải thi đấu với 10 người sau khi Francisco Conceição nhận thẻ vàng thứ hai. Dù gặp bất lợi về quân số, đội chủ nhà vẫn bảo toàn được tỷ số cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

Gonçalo Ramos nổi bật trong giai đoạn Ronaldo vắng mặt

Dấu ấn đáng chú ý nhất trong chuỗi trận không có Ronaldo thuộc về Gonçalo Ramos. Tiền đạo này ghi bàn quyết định trong cả hai chiến thắng 2-1 trước Na Uy.

Ramos đang được trao cơ hội nhiều hơn trong bối cảnh Ronaldo không còn trực tiếp thi đấu cho đội tuyển ở loạt trận hiện tại. Hai bàn thắng liên tiếp giúp anh trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất của Bồ Đào Nha trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, thành công của Bồ Đào Nha không chỉ đến từ một cá nhân. João Cancelo cũng ghi bàn trong trận gặp Na Uy mới nhất, trong khi Bruno Fernandes tiếp tục đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa và mang băng đội trưởng khi Ronaldo vắng mặt.

Sau 4 lượt trận, Bồ Đào Nha toàn thắng, giành 12 điểm và chắc chắn nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng A4. Thành tích này giúp họ trở thành đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết Nations League 2026/27, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027.

Ronaldo vắng mặt 3 trận liên tiếp, Bồ Đào Nha vẫn giành trọn 3 chiến thắng và sớm đoạt vé vào tứ kết Nations League. Ảnh: AP

Bồ Đào Nha vẫn cần Ronaldo?

Chuỗi kết quả vừa qua chắc chắn làm dấy lên câu hỏi về mức độ phụ thuộc của Bồ Đào Nha vào Ronaldo. Đội tuyển này đã thắng cả 3 trận mà Ronaldo không thi đấu, ghi tổng cộng 8 bàn trong những trận đó.

Dù vậy, không thể chỉ dựa vào vài trận đấu để kết luận Bồ Đào Nha đã không còn cần Ronaldo. CR7 vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển và là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha.

Chính Bruno Fernandes mới đây vẫn gọi Ronaldo là một trong những biểu tượng lớn nhất của đội tuyển và nhấn mạnh vai trò lịch sử của đàn anh. Trong khi đó, HLV Jorge Jesus cho biết Ronaldo vẫn có thể trở lại đội tuyển nếu muốn.

Điều mà 3 trận đấu vừa qua cho thấy rõ hơn là Bồ Đào Nha đã có thêm những phương án đủ sức cạnh tranh khi Ronaldo không thi đấu. Ramos đang tận dụng cơ hội, Fernandes đảm nhận vai trò thủ lĩnh trên sân, còn các cầu thủ tấn công khác tiếp tục tạo ra sự khác biệt.

Vì thế, thay vì cho thấy Ronaldo đã bị thay thế hoàn toàn, chuỗi trận toàn thắng có thể được xem là tín hiệu về một Bồ Đào Nha đang từng bước chuẩn bị cho giai đoạn hậu Ronaldo. Và ít nhất ở Nations League lần này, sự vắng mặt của siêu sao 41 tuổi chưa thể ngăn nhà đương kim vô địch tiến thẳng vào vòng 8 đội.