Thể thao Việt Nam ở Asiad: Thất bại vì đâu?

Cầu mây, karate “gánh team”

Kết thúc Asiad 2026, đoàn TTVN giành được 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, không hoàn thành mục tiêu giành trên 4 HCV trở lên.

Trên thực tế, nếu không có sự xuất sắc của các cô gái cầu mây ở nội dung đôi nữ và bốn nữ, đoàn TTVN đã không có được thành tích như trên. Tấm HCV còn lại thuộc về kata đồng đội nữ (Karate).

Cầu mây và karate giúp đoàn TTVN có 3 HCV. Ảnh: Tam Ninh

Ba tấm HCV của đoàn TTVN thực sự đáng khen ngợi, cho thấy quá trình tập luyện, thi đấu rất tập trung, cố gắng. Nhìn rộng ra, những tấm HCB, HCĐ của đoàn TTVN cũng quý giá như “Vàng”, khi thi đấu sòng phẳng với các đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Cầu mây và Karate xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là vượt quá mong đợi, nhưng đa số các môn khác của đoàn TTVN lại không đạt được sự kỳ vọng, nếu không muốn nói là thất bại.

Đi xuống ở các môn Olympic

Tại đấu trường lớn như Asiad, bất cứ tấm huy chương nào cũng rất đáng quý. Tuy nhiên, có một thực tế, HCV ở những môn Olympic mới là thước đo cho sự phát triển của mỗi nền thể thao.

Ở kỳ Đại hội lần này, các môn Olympic như điền kinh, bắn súng, bơi lội, cử tạ, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, cầu lông… đều “trắng HCV”, nhiều môn thậm chí không giành nổi huy chương.

Tuyển điền kinh Việt Nam luôn đứng đầu Đông Nam Á ở các kỳ SEA Games gần đây, chỉ giành vỏn vẹn 1 HCĐ (nội dung tiếp sức nam nữ 4x400m) và đứng thứ 18 Á vận hội.

Điền kinh Việt Nam chỉ giành 1 HCĐ. Ảnh: Tam Ninh

Trước khi đến Asiad 2026, điền kinh Việt Nam được kỳ vọng giành HCV ở một trong những nội dung tiếp sức, đặc biệt là 4x400m nữ. Tuy nhiên, khi bước vào thi đấu mới thấy VĐV của Việt Nam còn thua xa ở tầm châu lục. Ví dụ nội dung tiếp sức 4x400m nữ, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Ngọc về đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 3 phút 32 giây 28.

Ở môn bơi, sau ba kỳ Asiad liên tiếp có huy chương, các kình ngư Việt Nam rời Aichi-Nagoya với thành tích trắng tay. Nguyễn Huy Hoàng, niềm hy vọng lớn nhất, về thứ tư ở 400m tự do với thành tích 3 phút 48 giây 86.

Điều đáng nói, khi Huy Hoàng không thể giành được huy chương, bơi Việt Nam gần như hết sạch niềm hy vọng. Trong số 10 VĐV bơi tham dự Asiad, đa số chỉ đặt mục tiêu vào tới chung kết đã là thành công. Điều đó cho thấy rõ môn bơi đang thiếu trầm trọng những VĐV đạt đẳng cấp hoặc tiệm cận trình độ châu lục.

Huy Hoàng không thể giành huy chương Asiad.

Môn bắn súng cũng có một kỳ Asiad gây thất vọng. Là môn thể thao mũi nhọn từng giành HCV Olympic, nhưng tuyển bắn súng Việt Nam chỉ giành được vỏn vẹn 1 HCĐ. Lần lượt những xạ thủ được kỳ vọng như Trịnh Thu Vinh, Phí Thanh Thảo, Mộng Tuyền, đương kim vô địch Phạm Quang Huy… đều không để lại dấu ấn. Đây là thành tích tệ nhất của bắn súng Việt Nam trong 20 năm qua ở đấu trường Asiad.

Thu Vinh không đạt điểm rơi tốt nhất.

Ngoài những môn trên, TTVN có thể nói là thất bại ở cử tạ, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, xe đạp, bắn cung, vật, judo, taekwondo… hay thậm chí là những môn sáng cửa tranh HCV dù lần đầu tham dự như thể thao điện tử.

Trong số các huy chương của đoàn TTVN, các môn Olympic không giành được HCV, có 2 HCB và 9 HCĐ. Thành tích quá khiêm tốn và chưa tương xứng, dù sự đầu tư của ngành thể thao cũng đã tăng hơn nhiều so với trước đây.

Thể thao Việt Nam ở đâu so với khu vực Đông Nam Á?

Ở đấu trường SEA Games, TTVN vượt trội các đối thủ về HCV, nhưng ở tầm Asiad, chỉ tính riêng Thái Lan, quốc gia này có số HCV gấp 6 lần Việt Nam. Điều đáng nói, có đến 10/18 HCV của Thái Lan giành được là ở các môn Olympic. Nổi bật nhất là 2 tấm HCV chạy 100m và 200m nam của VĐV Puripol Boonson, hay HCV cầu lông đơn nam của Kunlavut Vitidsarn.

Các VĐV Việt Nam hụt hơi trong cuộc đua ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Tam Ninh

Malaysia có 9 HCV Asiad, còn Indonesia dù giành 5 HCV nhưng tất cả đều ở các môn Olympic gồm cầu lông (2), bắn cung (1), cử tạ (1) và leo núi thể thao (1). Philippines giành 4 HCV ở thể dục dụng cụ, điền kinh và taekwondo. Còn Singapore sở hữu 1 HCV điền kinh.

Không chỉ ở Asiad lần này, mà từ nhiều năm nay, mỗi khi thi đấu ở Asiad, TTVN chủ yếu trông chờ vào các môn chấm điểm cảm tính (biểu diễn) và hy vọng có may mắn. Chúng ta đang ngày một sa sút, bị bỏ xa về khoảng cách thành tích các môn Olympic như điền kinh, bơi lội, bắn súng, cử tạ…

Thất bại của TTVN không phải là bất ngờ, vấn đề là làm gì để thay đổi, để phát triển trong tương lai, lại chưa bao giờ có câu trả lời hay cách làm thực sự hiệu quả.

Hướng đi nào cho TTVN sau Asiad? Ảnh: Vietcontent

Sau khi Asiad 2026 kết thúc, chắc chắn ngành thể thao sẽ lại có những cuộc mổ sẻ để rút ra bài học, tìm hướng đi. Đây là câu chuyện trở nên quen thuộc.

“TTVN đang có phần hụt hơi và rơi vào thế bám đuổi so với các nước trong khu vực. Sự cạnh tranh tại đấu trường châu lục ngày càng khốc liệt. Nhiều môn trọng điểm chưa thể tạo nên sự bứt phá. Đây là bài học rất lớn về công tác dự báo sức mạnh đối thủ, sự chuẩn bị điểm rơi phong độ, cũng như chiến lược đầu tư dài hơi cho các môn thể thao Olympic”, ông Nguyễn Hồng Minh - Trưởng đoàn TTVN, cho biết.

Bảng tổng sắp huy chương Asiad 2026.