Nơi Taekwondo trở thành môn thể thao thế mạnh

Việc xã Hát Môn tổ chức các giải đấu quy mô mở rộng cùng định hướng đầu tư bài bản cho thể thao thành tích cao đang tạo thêm động lực để phong trào Taekwondo ở địa phương phát triển.

Thanh thiếu niên xã Hát Môn luyện tập Taekwondo. Ảnh: Hoàng Thoàn

Tạo sân chơi, phát triển phong trào

Hướng tới kỷ niệm 1.986 năm ngày Hai Bà Trưng hội quân, tế cờ khởi nghĩa (4-9 âm lịch), xã Hát Môn đã tổ chức Giải Taekwondo xã Hát Môn mở rộng - Tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ I năm 2026. Giải đấu quy tụ 20 đoàn với khoảng 350 huấn luyện viên, vận động viên đến từ các xã, phường của thành phố Hà Nội, các câu lạc bộ là thành viên Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội cùng 3 đơn vị khách mời đến từ Phú Thọ, Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Giải được tổ chức theo hình thức đấu loại trực tiếp với hai hệ thi đấu. Hệ kiểm tra, đánh giá chất lượng vận động viên gồm các nội dung đối kháng cá nhân và quyền tiêu chuẩn, tạo điều kiện để các vận động viên thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh và trình độ chuyên môn. Trong khi đó, hệ Festival tập trung vào các nội dung đá đích nhanh và phân thế các bài quyền, hướng tới giao lưu, phát triển phong trào, nhất là tạo sân chơi cho các vận động viên trẻ.

Không khí thi đấu sôi nổi cùng sự tham gia của đông đảo các câu lạc bộ cho thấy sức hút ngày càng lớn của Taekwondo trong phong trào thể thao cơ sở. Đây cũng là dịp để các vận động viên được giao lưu, thi đấu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, qua đó nâng cao kỹ năng và sự tự tin. Kết quả, đoàn Taekwondo xã Hát Môn giành 22 huy chương, gồm 7 Huy chương vàng, 8 Huy chương bạc và 7 Huy chương đồng, giành vị trí Nhất toàn đoàn.

Thanh thiếu niên xã xã Hát Môn luyện tập Taekwondo. Ảnh: Hoàng Thoàn

Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hát Môn, Trưởng ban Tổ chức giải Đỗ Trọng Đại, giải đấu không chỉ là hoạt động thể thao mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị truyền thống lịch sử của quê hương Hát Môn - vùng đất gắn với cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Qua đó, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ.

“Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, phát hiện những nhân tố triển vọng cho phong trào Taekwondo”, ông Đỗ Trọng Đại cho biết.

Từng bước hướng tới thể thao thành tích cao

Phong trào Taekwondo tại Hát Môn không phải mới hình thành mà đã được duy trì trong nhiều năm. Câu lạc bộ Taekwondo xã hiện có hơn 100 võ sinh tập luyện thường xuyên vào các tối thứ 3, 5, 6, 7 và chủ nhật hằng tuần tại sân Trường THCS Hiệp Thuận và sân Trường Tiểu học Tam Hiệp B.

Học sinh xã Hát Môn trình diễn tại Giải Taekwondo xã Hát Môn mở rộng - Tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ I năm 2026. Ảnh: KL

Các vận động viên thi đấu Giải Taekwondo xã Hát Môn mở rộng - Tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ I năm 2026. Ảnh: KL

Theo Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Taekwondo xã Hát Môn Đỗ Khánh Lâm, tập luyện Taekwondo không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn góp phần giáo dục nhân cách, rèn luyện ý chí và xây dựng lối sống tích cực cho thế hệ trẻ.

“Taekwondo là môn võ đề cao tính kỷ luật, tự chủ và tinh thần thượng võ. Vì vậy, tôi xác định trách nhiệm của huấn luyện viên không chỉ là truyền dạy các bài quyền, kỹ thuật thi đấu mà còn phải định hướng, giáo dục đạo đức, tinh thần cho các võ sinh. Mỗi buổi tập không chỉ là rèn luyện thể lực mà còn là bài học về sự kiên trì, tôn trọng, lễ nghĩa và tinh thần vượt khó”, ông Đỗ Khánh Lâm chia sẻ.

Những năm gần đây, thành tích của câu lạc bộ có sự tăng trưởng rõ rệt. Năm 2023, các võ sinh giành 79 huy chương các loại; năm 2024 đạt 111 huy chương. Nổi bật trong số đó là vận động viên Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 2013, học sinh Trường THCS Tam Hiệp, phân hiệu Hiệp Thuận, giành 1 Huy chương vàng và 2 Huy chương bạc tại Giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia năm 2024. Sang năm 2025, câu lạc bộ tiếp tục giành 146 huy chương các loại, trong đó có 5 giải toàn đoàn và 2 huy chương tại các giải cấp quốc gia.

Giải Taekwondo xã Hát Môn mở rộng - Tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ I năm 2026 trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao. Ảnh: KL

Với Nguyễn Văn Hoàn, những buổi tập Taekwondo không chỉ giúp em rèn luyện sức khỏe, kỹ năng võ thuật mà còn giúp hình thành tính kỷ luật và sự tự tin. Các lớp tập được tổ chức thường xuyên với chương trình từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Qua quá trình tập luyện và thi đấu, các võ sinh có thêm cơ hội phát huy năng khiếu, từng bước nâng cao trình độ.

Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định phát triển thể dục thể thao là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Hát Môn đặt mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới trong năm 2026, hướng tới xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, nơi người dân được thụ hưởng đầy đủ các công trình phúc lợi.

Câu lạc bộ Taekwondo xã Hát Môn giành vị trí Nhất toàn đoàn Giải Taekwondo xã Hát Môn mở rộng - Tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ I năm 2026. Ảnh: KL

Theo ông Nguyễn Đình Sơn, muốn xây dựng một cộng đồng phát triển, yếu tố con người có vai trò then chốt. Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm phát triển thể thao, lựa chọn những môn có thế mạnh để đầu tư bài bản, hướng tới thể thao thành tích cao; đồng thời duy trì, mở rộng các môn thể thao quần chúng như dân vũ, đạp xe, đi bộ... Thực tế, Hát Môn đang từng bước tạo dấu ấn với các môn võ. Ngoài Taekwondo, vào tháng 4-2026, xã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Giải vô địch các đội mạnh Kickboxing toàn quốc năm 2026, thu hút hơn 300 vận động viên đến từ 27 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước.

Việc lựa chọn Taekwondo, Kickboxing làm những môn thể thao mũi nhọn không chỉ tạo thêm sân chơi cho thanh thiếu niên mà còn mở ra hướng phát hiện, bồi dưỡng vận động viên có năng khiếu từ cơ sở. Để phong trào phát triển bền vững, câu lạc bộ mong muốn được quan tâm hơn về sân tập, trang thiết bị và cơ sở vật chất; đồng thời có thêm các giải đấu gắn với những ngày lễ, sự kiện của địa phương và các lễ hội truyền thống như Lễ hội đền Hát Môn. Nếu tiếp tục được quan tâm, đầu tư đúng hướng, phong trào này sẽ không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn tạo nền tảng để Hát Môn phát hiện thêm những tài năng thể thao, đóng góp cho phong trào thể thao thành phố.